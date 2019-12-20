«Химки» победили «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

Самыми результативными игроками матча стали защитники «Химок» серб Стефан Йович и россиянин Алексей Швед, набравшие по 25 очков. В составе «Жальгириса» наибольшее количество очков набрал тяжелый форвард Джок Лэндейл (24).
В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место, одержав восемь побед и потерпев семь поражений. «Жальгирис» располагается на последнем, 18-м месте (три победы и 12 поражений).
В следующем туре «Химки» 26 декабря на выезде сыграют с французским «Виллёрбаном», а «Жальгирис» днем позднее в гостях встретится с немецкой «Баварией» (Мюнхен).