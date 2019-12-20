«Химки» победили «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали защитники «Химок» серб Стефан Йович и россиянин Алексей Швед, набравшие по 25 очков. В составе «Жальгириса» наибольшее количество очков набрал тяжелый форвард Джок Лэндейл (24).

В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место, одержав восемь побед и потерпев семь поражений. «Жальгирис» располагается на последнем, 18-м месте (три победы и 12 поражений).

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