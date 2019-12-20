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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 20 декабря. Российский баскетбольный клуб «Химки» победил литовский «Жальгирис» со счетом 83:74 в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мытищах в присутствии 4872 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали защитники «Химок» серб Стефан Йович и россиянин Алексей Швед, набравшие по 25 очков. В составе «Жальгириса» наибольшее количество очков набрал тяжелый форвард Джок Лэндейл (24).

В турнирной таблице «Химки» занимают седьмое место, одержав восемь побед и потерпев семь поражений. «Жальгирис» располагается на последнем, 18-м месте (три победы и 12 поражений).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Химки» 26 декабря на выезде сыграют с французским «Виллёрбаном», а «Жальгирис» днем позднее в гостях встретится с немецкой «Баварией» (Мюнхен).

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