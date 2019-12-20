ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в матче баскетбольной Евролиги. Джеймс набрал 28 очков

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в активе которого 28 очков. У турецкого клуба больше всего очков на счету Крунослава Симона (21).
В предыдущий раз ЦСКА и «Анадолу Эфес» встречались в финале Евролиги, победу тогда одержал ЦСКА со счетом 91:83.
«Анадолу Эфес» занимает второе место в турнирной таблице с 12 победами при двух поражениях. ЦСКА занимает пятую строчку, в активе команды десять побед в 15 матчах. Лидирует испанский «Реал» (12 побед, три поражения).
В следующем матче ЦСКА примет итальянскую «Олимпию Милано», «Анадолу Эфес» на домашнем паркете встретится с израильским «Маккаби» (Тель-Авив). Обе встречи пройдут 26 декабря.