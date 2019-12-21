Джеймс второй раз подряд признан MVP тура Евролиги

ЦСКА в пятницу победил в Стамбуле турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 81:80. Джеймс набрал 28 очков, сделал 6 подборов и 4 результативные передачи. Индекс полезности Джеймса в этом матче составил «36».
Джеймс стал MVP тура в четвертый раз в сезоне и второй раз подряд.
Также в число лучших игроков в 15-м туре вошли Никола Милутинов из греческого «Олимпиакоса» (индекс полезности — «34»), Лоренцо Браун из сербской «Црвены Звезды» («32»), Джок Ландейл из литовского «Жальгириса» («30»), защитник подмосковных «Химок» Стефан Йович и форвард санкт-петербургского «Зенита» Матеуш Понитка (оба — «29»).