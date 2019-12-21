Джеймс второй раз подряд признан MVP тура Евролиги

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА в пятницу победил в Стамбуле турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 81:80. Джеймс набрал 28 очков, сделал 6 подборов и 4 результативные передачи. Индекс полезности Джеймса в этом матче составил «36».

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Джеймс стал MVP тура в четвертый раз в сезоне и второй раз подряд.