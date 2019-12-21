25 очков Салаша помогли «Цмоки-Минску» обыграть в гостях «Парму»

Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 19:16. Во второй десятиминутке им не удалось развить успех, более того, минчане даже перехватили лидерство — 36:35.

После большого перерыва гости продолжали удерживать инициативу и к концу третьей четверти нарастили преимущество до восьми баллов — 55:47. В заключительном игровом отрезке баскетболисты «Цмоки-Минска» удержали преимущество и одержали вторую победу в последних трёх встречах — 75:68.