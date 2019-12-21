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10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
8«Локомотив» проиграл пятый матч подряд в Лиге чемпионов
17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

25 очков Салаша помогли «Цмоки-Минску» обыграть в гостях «Парму»

В Перми завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала «Цмоки-Минск».

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Хозяева успешно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в три очка — 19:16. Во второй десятиминутке им не удалось развить успех, более того, минчане даже перехватили лидерство — 36:35.

После большого перерыва гости продолжали удерживать инициативу и к концу третьей четверти нарастили преимущество до восьми баллов — 55:47. В заключительном игровом отрезке баскетболисты «Цмоки-Минска» удержали преимущество и одержали вторую победу в последних трёх встречах — 75:68.

Самым результативным в составе победителей стал Максим Салаш, набравший 25 очков. У «Пармы» дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов на счету Эйгирдаса Жукаускаса.

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