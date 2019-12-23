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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» одержали победу в последнем матче в году

Баскетболисты казахстанской «Астаны» обыграли польскую «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая на площадке «Зелена-Гуры», завершилась со счетом 81:78 (26:23, 16:20, 20:18, 19:17) в пользу гостей. В составе победителей 25 очков набрал Джеймс Флоренс, а его одноклубник Душан Ристич сделал дабл-дабл (19 очков и 17 подборов).

Таким образом, «Астана» прервала серию из четырех поражений и одержала первую в сезоне победу на выезде.

Следующий матч столичные баскетболисты проведут 5 января дома против «Енисея».

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