Баскетболисты «Астаны» одержали победу в последнем матче в году
Баскетболисты казахстанской «Астаны» обыграли польскую «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Баскетболисты казахстанской «Астаны» обыграли польскую «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая на площадке «Зелена-Гуры», завершилась со счетом 81:78 (26:23, 16:20, 20:18, 19:17) в пользу гостей. В составе победителей 25 очков набрал Джеймс Флоренс, а его одноклубник Душан Ристич сделал
Таким образом, «Астана» прервала серию из четырех поражений и одержала первую в сезоне победу на выезде.
Следующий матч столичные баскетболисты проведут 5 января дома против «Енисея».