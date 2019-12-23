Баскетболисты «Астаны» одержали победу в последнем матче в году

Встреча, прошедшая на площадке «Зелена-Гуры», завершилась со счетом 81:78 (26:23, 16:20, 20:18, 19:17) в пользу гостей. В составе победителей 25 очков набрал Джеймс Флоренс, а его одноклубник Душан Ристич сделал дабл-дабл (19 очков и 17 подборов).