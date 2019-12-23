Пашутин оштрафован по итогам матча с «Тофашем» в КЕ по баскетболу

Санкции в отношении Пашутина последовали после заключительного матча регулярного сезона Кубка Европы с турецким «Тофашем», который прошел 17 декабря в Турции. Российская команда потерпела поражение со счетом 90:92 и лишилась шансов на выход в следующую стадию турнира.