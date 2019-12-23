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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пашутин оштрафован по итогам матча с «Тофашем» в КЕ по баскетболу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин оштрафован на 5 тысяч евро, сообщается на сайте Кубка Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Санкции в отношении Пашутина последовали после заключительного матча регулярного сезона Кубка Европы с турецким «Тофашем», который прошел 17 декабря в Турции. Российская команда потерпела поражение со счетом 90:92 и лишилась шансов на выход в следующую стадию турнира.

«Пашутин оштрафован на пять тысяч евро за действия, демонстрирующие неуважение к судейской бригаде, во время выездной игры с “Тофашем”», — говорится в сообщении.

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