Пашутин оштрафован по итогам матча с «Тофашем» в КЕ по баскетболу
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин оштрафован на 5 тысяч евро, сообщается на сайте Кубка Европы.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин оштрафован на 5 тысяч евро, сообщается на сайте Кубка Европы.
Санкции в отношении Пашутина последовали после заключительного матча регулярного сезона Кубка Европы с турецким «Тофашем», который прошел 17 декабря в Турции. Российская команда потерпела поражение со счетом 90:92 и лишилась шансов на выход в следующую стадию турнира.
«Пашутин оштрафован на пять тысяч евро за действия, демонстрирующие неуважение к судейской бригаде, во время выездной игры с “Тофашем”», — говорится в сообщении.