Да пребудет с вами сила… в виде Шведа. Лидер «Химок» обновил рекорд клуба

Источник: Советский спорт

Новый эпизод Звездных войн последний в Саге о Скайуокерах пока не заручился особой поддержкой фанатов. Да и сборы страдают на фоне предшественников. И все-таки, это событие в мире кино! И ролик, снятый Химками к премьере картины, пришелся весьма ко двору. Правда, баскетболист в экипировке штурмовика особыми успехами не отметился. Намазал все свои броски, упал на площадке Как и положено представителям Темной силы.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4qAWex6pbQw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, это только лишь юмор. А у химчан есть свой, настоящий джедай. И вы знаете его имя.

Алексей Швед уже пятый сезон проводит в подмосковном клубе. И вот, переписал историю команды. Перед встречей с Локомотивом-Кубанью ему оставалось набрать всего 14 очков, чтобы стать самым результативным баскетболистом Химок. До этого таким значился Виталий Фридзон, настрелявший 4678 очков за 466 игр. У Шведа было 4665 в 233 встречах. Медлить с решением задачи он не стал. В кольцо краснодарцев Алексей накидал свои стабильные 22 балла.

И официально стал самым успешным баскетболистом в истории клуба.

Вот, правда, Химки проиграли Впервые в Лиге ВТБ в этом сезоне. Обидно? Для команды конечно.

Разумеется, классно, что обновил рекорд. Но жаль, что в проигранном матче, рассказывал Швед. Может, сказалась усталость у нас-то график тяжелее, чем у Локо. Но это неважно. На самом деле, катастрофы не случилось. Впереди ведь достаточно игр. Ошибки проанализируем. Сделаем выводы. Попробуем исправиться.

Собственно, сам результат все равно отошел на второй план. Речь не о проигрыше Химок. А именно о Шведе. Вы просто вдумайтесь чтобы побить рекорд Фридзона, ему понадобилось в два раза меньше игр! Виталий на пике карьеры был и лидером, и иконой, и символом подмосковного клуба. Но в среднем набирал по 10,04 очка за матча. Результативность Алексея вдвое выше! А именно 20,02 очка.

И, разумеется, сейчас он сам и икона, и лидер, и символ команды.

Кстати, Фридзон в прошедшей встрече теоретически мог выйти на паркет. Но вот, ирония судьбы! уже в составе Локо. Правда, не вышел. Из-за травмы руки, полученной еще в октябре. И да фанаты Химок его все еще любят. Пусть Виталий и покинул команду в 2013 году.

Но если он далекое прошлое клуба, то Швед настоящее. Лучший скорер Европы последних трех лет. Лидер сборной России. Не все вспомнят, что белгородец свой первый сезон в Химках провел отнюдь не в 2015—2016 годах, когда вернулся из НБА. А значительно ранее в сезоне-2006/07. Когда уже считался восходящей звездой, но не закрепился в составе армейцев и сдавался в аренду сначала в Химки, потом в московское Динамо. Титул чемпиона Евролиги-2008, отъезд за океан, участие в Матче сильнейших новичков в рамках Всезвездного уик-энда и отжиги на Мэдисон-Сквер-Гарден были еще впереди. Как и статус самого результативного и эффектного! баскетболиста Старого света. Который Швед обеспечил феерией на Евробаскете-2017 (когда помог России выйти в полуфинал). А после подтвердил в сезоне Евролиги-2018 впервые в истории выведя Химки в плей-офф турнира, получив приз имени Альфонсо Форда (как лучший снайпер), обновив рекорд по количеству трехочковых (308) и войдя во вторую символическую сборную регулярного чемпионата.

С тех пор и оборотов не сбавляет. Если травмы не вмешиваются.

Возможно, популярность Звездных войн и подходит к концу, но популярность и эффективность Шведа не снижается.