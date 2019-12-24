Да пребудет с вами сила… в виде Шведа. Лидер «Химок» обновил рекорд клуба
«Химки» потерпели первое поражение в этом сезоне в Лиге ВТБ. В понедельник
«Химки» потерпели первое поражение в этом сезоне в Лиге ВТБ. В понедельник
Новый эпизод Звездных войн последний в Саге о Скайуокерах пока не заручился особой поддержкой фанатов. Да и сборы страдают на фоне предшественников. И
К счастью, это только лишь юмор. А у химчан есть свой, настоящий джедай. И вы знаете его имя.
Алексей Швед уже пятый сезон проводит в подмосковном клубе. И вот, переписал историю команды. Перед встречей с
Вот, правда, Химки проиграли Впервые в Лиге ВТБ в этом сезоне. Обидно? Для команды конечно.
Разумеется, классно, что обновил рекорд. Но жаль, что в проигранном матче, рассказывал Швед. Может, сказалась усталость у
Собственно, сам результат все равно отошел на второй план. Речь не о проигрыше Химок. А именно о Шведе. Вы просто вдумайтесь чтобы побить рекорд Фридзона, ему понадобилось в два раза меньше игр! Виталий на пике карьеры был и лидером, и иконой, и символом подмосковного клуба. Но в среднем набирал по 10,04 очка за матча. Результативность Алексея вдвое выше! А именно 20,02 очка.
И, разумеется, сейчас он сам и икона, и лидер, и символ команды.
Кстати, Фридзон в прошедшей встрече теоретически мог выйти на паркет. Но вот, ирония судьбы! уже в составе Локо. Правда, не вышел.
Но если он далекое прошлое клуба, то Швед настоящее. Лучший скорер Европы последних трех лет. Лидер сборной России. Не все вспомнят, что белгородец свой первый сезон в Химках провел отнюдь не в 2015—2016 годах, когда вернулся из НБА. А значительно ранее в сезоне-2006/07. Когда уже считался восходящей звездой, но не закрепился в составе армейцев и сдавался в аренду сначала в Химки, потом в московское Динамо. Титул чемпиона Евролиги-2008, отъезд за океан, участие в Матче сильнейших новичков в рамках Всезвездного
С тех пор и оборотов не сбавляет. Если травмы не вмешиваются.
Возможно, популярность Звездных войн и подходит к концу, но популярность и эффективность Шведа не снижается.
Говорим же настоящий джедай!