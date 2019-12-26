ЦСКА в Калининграде обыграл «Милан» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник армейцев Дэниэл Хэкетт, в его активе 26 очков. В составе итальянской команды больше всех очков набрал защитник Серхио Родригес — 13. С 2017 по 2019 год он выступал за ЦСКА и стал в составе российской команды победителем Евролиги прошлого сезона.

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В сентябре было объявлено, что матч с «Миланом» и встреча против греческого «Панатинаикоса», которая состоится 3 января, пройдут в Калининграде. Причиной переноса стала занятость московских арен в период новогодних праздников.

ЦСКА одержал в Евролиге третью победу подряд, в последний раз армейцы проигрывали 12 декабря в гостевом матче против израильского «Маккаби» (80:90).

В турнирной таблице ЦСКА занимает пятое место, одержав в 16 матчах 11 побед, «Милан» с 8 победами идет на восьмой позиции. Следующим матчем Евролиги для ЦСКА станет игра с «Панатинаикосом», «Милан» также 3 января примет санкт-петербургский «Зенит».