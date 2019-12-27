Как дома. Московский ЦСКА провел матч баскетбольной Евролиги в Калининграде и победил

Источник: РИА "Новости"

Причиной выноса игры за пределы Москвы стала перегруженность столичных арен из-за новогодних праздников. Следующий домашний матч армейцы тоже проведут в Калининграде — 3 января команда примет греческий «Панатинаикос». Как признался ТАСС президент ЦСКА Андрей Ватутин, у него было несколько вариантов для проведения встреч, однако он рад, что остановил свой выбор на Калининграде.

«Видно, что мы сделали правильный выбор, доверившись Калининграду. Рассматривали и другие города — Белград, Минск, даже Дубай. Отмечу своих сотрудников, которые здорово все организовали за короткое время, ведь мы все привезли из Москвы — от паркета до колец, сделали в лучшем виде», — сказал Ватутин.

Итоговая разница в счете оказалась небольшой, однако ЦСКА уверено провел матч и победил заслуженно. Самым результативным игроком стал защитник армейцев Дэниел Хэкетт, набравший 26 очков. В составе итальянской команды больше всех очков набрал защитник Серхио Родригес — 13. С 2017 по 2019 год он выступал за ЦСКА и стал победителем Евролиги прошлого сезона.

Также перед игрой тренер «Милана» Этторе Мессина, который был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ, получил награду. Приз итальянцу вручил президент лиги Сергей Кущенко.

Единая лига ВТБ в начале года представила свой Зал славы. В него вошли семь игроков и три тренера, среди которых был и Мессина.

«Это огромная честь, приятно, что меня помнят. Я всегда с огромной теплотой вспоминаю время в ЦСКА, вижу, как развивается Единая лига ВТБ, это уже один из сильнейших турниров Европы. Возможно, я еще вернусь работать», — сказал Мессина ТАСС.

Калининград к баскетболу готов

Победа над «Миланом» стала для ЦСКА третьей подряд в регулярном чемпионате Евролиги. По мнению губернатора Калининградской области Антона Алиханова, матч против «Милана» настроил на оптимизм и показал, что у баскетбола есть хорошие перспективы в регионе.

«Мы спорт любим, много разных соревнований проводим, но баскетбольный матч такого уровня принимали впервые, — сказал Алиханов. — На встрече ЦСКА в Евролиге собран аншлаг, это свидетельствует о том, что у баскетбола в регионе хорошие перспективы. У нас есть прекрасное пространство “Мост”, где проводятся игры уличного баскетбола. Рядом с ареной есть земельный участок, ребята из федерации проектируют баскетбольную академию, в скором времени мы начнем строить ее, надеюсь».

Министр спорта области Наталья Ищенко призналась, что город до последнего не верил в возможность принять матчи Евролиги.

«Сначала никто даже не верил, что лучший баскетбольный клуб Европы может играть домашний матч здесь. Однако так получилось, мы попытались организовать все на высшем уровне. Приезд баскетболистов такого уровня вызвал невероятный ажиотаж — все билеты были проданы, уверена, что и на второй игре будет аншлаг», — сказала Ищенко.