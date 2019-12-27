«Зенит» уступил «Црвене Звезде» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал Билли Барон (26 очков), у «Зенита» больше всего очков набрал Остин Холлинз (14). В составе «Црвены Звезды» всего шесть игроков отметились набранными баллами, причем всего двое из них набрали больше 10 очков (Лоренцо Браун набрал 18 баллов).
Перенос игры из Санкт-Петербурга в Казань связан с загруженностью основной и резервной арен «Зенита» в предновогодние дни.
В турнирной таблице «Зенит» занимает предпоследнее, 17-е место, имея в активе четыре победы и 12 поражений в 16 матчах. «Црвена Звезда» занимает 10-е место (семь побед при девяти поражениях).
«Зенит» на выезде сыграет с итальянским «Миланом» 3 января в 17-м туре, «Црвена Звезда» примет немецкую «Баварию» 2 января.