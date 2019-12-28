Баскетболисты ЦСКА обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли белорусский «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Минске завершилась победой ЦСКА со счетом 94:91 (18:18, 20:30, 26:18, 30:25). Самыми результативными в составе армейцев стали Майк Джеймс и Дэрран Хиллиард, набравшие по 21 очку. У «Цмоки» 20 очков на счету Доминеза Барнетта.
ЦСКА, одержавший четвертую победу подряд, следующий матч проведет 6 января на выезде с подмосковными «Химками». «Цмоки-Минск», потерпевший девятое поражение в 11 играх, в этот же день примет петербургский «Зенит».