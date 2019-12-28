Баскетболисты ЦСКА обыграли «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Минске завершилась победой ЦСКА со счетом 94:91 (18:18, 20:30, 26:18, 30:25). Самыми результативными в составе армейцев стали Майк Джеймс и Дэрран Хиллиард, набравшие по 21 очку. У «Цмоки» 20 очков на счету Доминеза Барнетта.