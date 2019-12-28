«Локомотив-Кубань» победил «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» победил на выезде польскую «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» победил на выезде польскую «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в субботу в Польше, завершилась со счетом 85:83 (20:22, 19:17, 30:22, 16:22) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Сэм Деккер, оформивший
«Локомотив-Кубань» одержал третью победу подряд и в следующем матче турнира сыграет 11 января на своем паркете с «Нижним Новгородом».