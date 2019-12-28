Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли
Манчестер Юнайтед
01
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Швейцария U20
Швеция U20
25
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Россия U20
Канада U20
60
Хоккей. НХЛ
29.12
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
29.12
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
29.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
29.12
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
29.12
Питтсбург Пингвинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
29.12
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
20:30
Норвич
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Локомотив
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Кристал Пэлас
11
Хоккей. НХЛ
29.12
Ванкувер Кэнакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
29.12
Вегас Голден Найтс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
29.12
Сан-Хосе Шаркс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Финляндия U20
Словакия U20
81
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Чехия U20
Германия U20
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Авангард
26
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо Р
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Йокерит
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Витязь
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув
Борнмут
20
Хоккей. КХЛ
29.12
Адмирал
Амур
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Куньлунь
Б
32
Все события
Фоторепортажи
13Кого потерял спорт в 2019 году
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
23:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив-Кубань» победил «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» победил на выезде польскую «Зелена-Гуру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Польше, завершилась со счетом 85:83 (20:22, 19:17, 30:22, 16:22) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Сэм Деккер, оформивший дабл-дабл (27 очков + 10 подборов), 23 балла на счету Миндаугаса Кузминскаса. У хозяев 14 очков набрал Дрю Гордон.

«Локомотив-Кубань» одержал третью победу подряд и в следующем матче турнира сыграет 11 января на своем паркете с «Нижним Новгородом».

 Как накачать попу: пять эффективных упражнений от Екатерины Усмановой
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
Щербакова — двукратная, Косторная бессильна против четверных
Определились победители чемпионата России среди спортивных пар
Медведева снялась, но может попасть в сборную. Что случилось
Устюгов — снова первый. Большунов подарил Клебо серебро
Россия провалилась. Как прошла биатлонная Рождественская гонка
Травмированный чех жестко высказался о сборной России
«Лестер» прервал серию из трех матчей без побед в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь