«Локомотив-Кубань» победил «Зелена-Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в субботу в Польше, завершилась со счетом 85:83 (20:22, 19:17, 30:22, 16:22) в пользу гостей. У победителей самым результативным на площадке был Сэм Деккер, оформивший дабл-дабл (27 очков + 10 подборов), 23 балла на счету Миндаугаса Кузминскаса. У хозяев 14 очков набрал Дрю Гордон.