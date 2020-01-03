Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 106:102 (17:22, 32:23, 20:24, 20:20, 17:13). В составе армейцев Майк Джеймс набрал 30 очков, Дэниел Хэккетт — 24, у «Пао» дабл-дабл оформили Константинос Митоглу (25 очков и 16 подборов) и Ник Калатес (22 очка и 17 передач).