Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в матче Евролиги
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 106:102 (17:22, 32:23, 20:24, 20:20, 17:13). В составе армейцев Майк Джеймс набрал 30 очков, Дэниел Хэккетт — 24, у «Пао»
ЦСКА, на счету которого 11 побед в 17 матчах Евролиги, 10 января сыграет на выезде с мюнхенской «Баварией».