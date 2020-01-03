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3 января, источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Панатинаикосу» в матче Евролиги

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Московский ЦСКА потерпел поражение от греческого «Панатинаикоса» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Калининграде, завершилась со счетом 106:102 (17:22, 32:23, 20:24, 20:20, 17:13). В составе армейцев Майк Джеймс набрал 30 очков, Дэниел Хэккетт — 24, у «Пао» дабл-дабл оформили Константинос Митоглу (25 очков и 16 подборов) и Ник Калатес (22 очка и 17 передач).

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ЦСКА, на счету которого 11 побед в 17 матчах Евролиги, 10 января сыграет на выезде с мюнхенской «Баварией».

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