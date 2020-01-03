Баскетболисты «Химок» уступили «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подмосковные «Химки» проиграли турецкому «Анадолу Эфес» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Подмосковные «Химки» проиграли турецкому «Анадолу Эфес» в матче 17-го тура регулярного сезона баскетбольной Евролиги.
Встреча, прошедшая в Стамбуле, закончилась со счетом 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21). В составе российской команды Джереми Эванс записал себе в актив 15 очков, Крис Крамер — 13. У победителей
«Химки», в активе которых восемь побед в 17 играх Евролиги, 10 января сыграют на своей площадке с петербургским «Зенитом».