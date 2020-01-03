Баскетболисты «Химок» уступили «Анадолу Эфес» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в Стамбуле, закончилась со счетом 101:82 (21:19, 26:24, 30:18, 24:21). В составе российской команды Джереми Эванс записал себе в актив 15 очков, Крис Крамер — 13. У победителей дабл-дабл оформил Тибор Пляйсс (20 очков и 10 подборов), на счету Шейна Ларкина 20 очков.