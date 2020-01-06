«Химки» комфортно отрываются от ЦСКА. Травмы испортили праздник баскетбола
Обе команды понесли болезненные кадровые потери.
Обе команды понесли болезненные кадровые потери.
«Химки» и ЦСКА выясняли отношения в центральном матче первой половины сезона Единой лиги ВТБ. На важность противостояния команд намекал тот факт, что игра была перенесена на 7-тысячную «Арену Мытищи», хотя «Химки» здесь проводят исключительно матчи Евролиги. С турнирной точки зрения встреча, в значительной степени, была определяющей на всю оставшуюся часть регулярного чемпионата. «Химки» располагались на первом месте в турнирной таблице Единой лиги (11−1), ЦСКА шел на второй строчке (10−3). Победа «Химок» в домашнем матче позволила бы команде уйти в комфортнейший отрыв, который армейцам было бы трудно отыграть до конца «регулярки» при всём желании. Выигрыш ЦСКА означал оживление гонки за первое место в регулярном чемпионате.
Обе команды открыли 2020 год с плохим настроем. В 17-м туре Евролиги ЦСКА в Калининграде проиграл «Панатинаикосу» (102:106 ОТ), а «Химки» в гостях не устояли под натиском «Анадолу Эфеса» (82:101). Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис перед дерби сообщил, что в строй вернулся Алексей Швед, который не играл против «Эфеса»
Нестабильность — основная черта ЦСКА в первой части сезона-2019/20. Вопиющие проблемы в защите — главная характеристика «Химок». В ноябре ЦСКА победил «Химки» в домашней игре Евролиги со счетом 99:86. Однако на арене «Мытищи» команда Куртинайтиса на порядок увереннее. В этом сезоне из гостей здесь побеждала только «Барселона». В общем «Дерби Ленинградки» обещало быть интригующим. Отдать
Тем не менее, Алексей нашел способ оказать влияние на площадке. Защитник был безупречен с линии штрафных (5/5). Три последних попадания с линии были реализованы в самом конце первой четверти, что позволило хозяевам уйти на перерыв при счете 20:21. У ЦСКА в стартовом игровом отрезке следует отметить Даррана Хиллиарда, который набрал 8 очков и достойно подменял выбывшего Стрелниекса.
На 13-й минуте матча Швед
«Химки» очень часто в этом сезоне пропускали 50+ очков за первую половину, прибавляя в обороне во второй. В этот раз защита
Из неприятных новостей для «Химок» в этом игровом отрезке стоит отметить травму форварда Энтони Гилла, у которого, по предварительным данным, диагностирован перелом носа после контакта с Андреем Воронцевичем.
ЦСКА действовал слишком беззубо и никак не походил на команду, которая готова оформить суперкамбэк. Итудис тоже заранее фактически выбросил «белый флаг», выпустив Михаила Кулагина, в последний раз появлявшегося на паркете в матче Единой лиги против «Зелены Гуры» 20 октября. Кроме того, греческий специалист предоставил минуты центровому Косте Куфосу, который абсолютно не оправдывает ожиданий после переезда из НБА в Москву в межсезонье. Длительный простой без игровой практики у Кулагина был виден невооруженным глазом. За 7 минут на площадке он совершил 2 потери и запустил
ЦСКА (10−4) заметно отпускает «Химки» (12−1) и только благодаря огромной расточительности соперника может рассчитывать на завершение регулярного чемпионата на первом месте в турнирной таблице. Кроме того, лазарет армейцев пополнился очередным ключевым исполнителем. По ходу четвертой четверти стало известно, что перелом фаланги пальца получил Хэкетт.
Тем не менее, праздник баскетбола омрачили травмы Гилла и Хэкетта. Российским клубам предстоит играть важнейшие матчи Евролиги, так что эти кадровые проблемы нагрянули очень некстати.
Алексей Фалько