Минские «Цмокi» проиграли «Зениту» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

В сегодняшней встрече гости с самого начала взяли инициативу в свои руки и выиграли с перевесом в 20 баллов — 80:60 (18:14, 21:16, 20:15, 21:15). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, который набрал 22 очка. Это уже десятое поражение подопечных Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, а в активе всего две виктории. Минчане по-прежнему занимают 13-е, последнее, место в турнирной таблице.

В сегодняшнем поединке двух главных фаворитов «банковского» турнира подмосковные «Химки» на своей площадке победили московский ЦСКА со счетом 96:80. Баскетболисты «Химок» занимают первое место, победив в 12 из 13 проведенных матчей, вторым идет ЦСКА, выигравший 10 из 14 матчей, 8 викторий у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минские «драконы» проведут 12 января на своей арене против саратовского «Автодора», который занимает 11-е место, одержав 4 победы в 11 проведенных встречах.