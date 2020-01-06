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6 января, источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» проиграли «Зениту» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» в первом матче наступившего года проиграли на своей арене «Зениту» из Санкт-Петербурга матче в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшней встрече гости с самого начала взяли инициативу в свои руки и выиграли с перевесом в 20 баллов — 80:60 (18:14, 21:16, 20:15, 21:15). Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, который набрал 22 очка. Это уже десятое поражение подопечных Ростислава Вергуна в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, а в активе всего две виктории. Минчане по-прежнему занимают 13-е, последнее, место в турнирной таблице.

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В сегодняшнем поединке двух главных фаворитов «банковского» турнира подмосковные «Химки» на своей площадке победили московский ЦСКА со счетом 96:80. Баскетболисты «Химок» занимают первое место, победив в 12 из 13 проведенных матчей, вторым идет ЦСКА, выигравший 10 из 14 матчей, 8 викторий у краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минские «драконы» проведут 12 января на своей арене против саратовского «Автодора», который занимает 11-е место, одержав 4 победы в 11 проведенных встречах.

До этого, 8 января «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях у румынского клуба «Орадя» на втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому «Ирони» (75:84), а затем одолели у себя дома румынский «Клуж» (78:76). После двух игровых дней все участники этого квартета одержали по одной виктории и потерпели по одному поражению.

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