УНИКС начал второй этап Кубка Европы с победы над литовским «Ритасом»
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл на выезде литовский «Ритас» в стартовом матче топ-16 (второго группового этапа) Кубка Европы по баскетболу.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл на выезде литовский «Ритас» в стартовом матче топ-16 (второго группового этапа) Кубка Европы по баскетболу.
Встреча группы G, прошедшая в Вильнюсе, завершилась со счетом 91:86 (20:23, 16:16, 28:22, 27:25) в пользу гостей. В составе казанской команды самым результативным был Эрик Макколлум, набравший 20 очков, по 16 очков заработали Рэймар Морган и Джамар Смит. У «Ритаса» по 15 очков набрали Эймантас Бендзюс и Миндаугас Гирджюнас, а Мартинас Эходас остановился в шаге от
В следующем матче турнира УНИКС примет «Монако» 14 января.