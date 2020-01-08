УНИКС начал второй этап Кубка Европы с победы над литовским «Ритасом»

Встреча группы G, прошедшая в Вильнюсе, завершилась со счетом 91:86 (20:23, 16:16, 28:22, 27:25) в пользу гостей. В составе казанской команды самым результативным был Эрик Макколлум, набравший 20 очков, по 16 очков заработали Рэймар Морган и Джамар Смит. У «Ритаса» по 15 очков набрали Эймантас Бендзюс и Миндаугас Гирджюнас, а Мартинас Эходас остановился в шаге от дабл-дабла — 9 очков и 14 подборов.