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22:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УНИКС начал второй этап Кубка Европы с победы над литовским «Ритасом»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Казанский УНИКС переиграл на выезде литовский «Ритас» в стартовом матче топ-16 (второго группового этапа) Кубка Европы по баскетболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы G, прошедшая в Вильнюсе, завершилась со счетом 91:86 (20:23, 16:16, 28:22, 27:25) в пользу гостей. В составе казанской команды самым результативным был Эрик Макколлум, набравший 20 очков, по 16 очков заработали Рэймар Морган и Джамар Смит. У «Ритаса» по 15 очков набрали Эймантас Бендзюс и Миндаугас Гирджюнас, а Мартинас Эходас остановился в шаге от дабл-дабла — 9 очков и 14 подборов.

В следующем матче турнира УНИКС примет «Монако» 14 января.

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