Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Орадю» в Кубке ФИБА-Европа
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу на втором групповом этапе розыгрыша Кубка
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу на втором групповом этапе розыгрыша Кубка
В гостевом поединке 3-го тура минчане уверенно переиграли румынский клуб «Орадя» — 89:73 (21:17, 25:17, 18:22, 25:17). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, в активе которого 21 очко.
В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому «Ирони» (75:84), а затем одолели у себя дома румынский «Клуж» (78:76). Свой следующий матч в этом турнире чемпионы Беларуси проведут 22 января в Минске против «Ирони», который в 3-м туре у себя дома проиграл «Клужу» с результатом 81:84. Турнирное положение после трех игровых дней: «
В воскресенье, 12 января, подопечные Ростислава Вергуна в матче Единой лиги ВТБ примут на своей арене саратовский «Автодор». В 12 проведенных играх «банковского» турнира минские «драконы» одержали две виктории и занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Баскетболисты «Автодора» находятся на 11-м месте, победив в четырех из 11 проведенных встреч. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 12 викторий в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА — 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравший 8 из 12 проведенных поединков.