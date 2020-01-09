Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Орадю» в Кубке ФИБА-Европа

В гостевом поединке 3-го тура минчане уверенно переиграли румынский клуб «Орадя» — 89:73 (21:17, 25:17, 18:22, 25:17). Самым результативным в составе победителей стал Роберт Лоури, в активе которого 21 очко.

В первом туре соревнований в группе J минчане поиграли на выезде израильскому «Ирони» (75:84), а затем одолели у себя дома румынский «Клуж» (78:76). Свой следующий матч в этом турнире чемпионы Беларуси проведут 22 января в Минске против «Ирони», который в 3-м туре у себя дома проиграл «Клужу» с результатом 81:84. Турнирное положение после трех игровых дней: « Цмокi-Miнск» — 5 очков, «Клуж» — 5, «Ирони» — 4, «Орадя» — 4.