Баскетболистки «Цмокі-Мінск» завершили выступление в Еврокубке
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокі-Мінск» не смогли пробиться в 1/8 финала розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокі-Мінск» не смогли пробиться в 1/8 финала розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке стартового раунда
Мужская команда «Цмокі-Мінск» 12 января в матче Единой лиги ВТБ примет на своей арене саратовский «Автодор». В 12 проведенных играх банковского турнира минские «драконы» одержали лишь две виктории и занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Баскетболисты «Автодора» находятся на 11-м месте, победив в четырех из 11 проведенных встреч. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 12 викторий в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА — 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравший 8 из 12 проведенных поединков.