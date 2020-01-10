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10 января, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокі-Мінск» завершили выступление в Еврокубке

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокі-Мінск» не смогли пробиться в 1/8 финала розыгрыша Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гостевом поединке стартового раунда плей-офф чемпионки Беларуси проиграли испанской «Гернике» со счетом 56:83 (18:18, 9:24, 19:25, 10:16). Только в первой четверти этого матча подопечные Андрея Вавлева играли на равных, а потом хозяйки полностью доминировали и добились виктории с перевесом в 27 очков. Самой результативной в составе минчанок стала Алла Муравская, набравшая 15 очков. В первой встрече в Минске белорусский клуб уступил испанкам с результатом 52:57.

Мужская команда «Цмокі-Мінск» 12 января в матче Единой лиги ВТБ примет на своей арене саратовский «Автодор». В 12 проведенных играх банковского турнира минские «драконы» одержали лишь две виктории и занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Баскетболисты «Автодора» находятся на 11-м месте, победив в четырех из 11 проведенных встреч. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 12 викторий в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА — 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравший 8 из 12 проведенных поединков.

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