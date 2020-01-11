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09:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА одержал первую победу в году на знаковой арене в Мюнхене

В том самом зале, где в 1972-м сборная СССР взяла олимпийское золото, московский ЦСКА победил в Евролиге «Баварию» — 84:77.

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Источник: Спорт-Экспресс

Евролига. Регулярный чемпионат

«Бавария» — ЦСКА — 77:84 (10:18, 15:23, 27:18, 25:25).

Б: Монро (20 + 10 подборов), Лучич (17), Уэстис (17).

Ц: Джеймс (27 + 7 передач), Хиллиард (20 + 7 подборов), Хайнс (12 + 7 подборов).

Баскетбольная арена в Мюнхене, конечно, является знаковым местом для отечественного баскетбола.

Пас Ивана Едешко через всю площадку на Александра Белова навсегда отпечатан в памяти у всех, кто хоть раз видел последние секунды того финала с США.

Или смотрел недавний блокбастер «Движение вверх», хотя в нем олимпийская арена воссоздана с помощью компьютерной графики.

Можно только представлять, что чувствуют баскетболисты того же ЦСКА, выходя на этот паркет. Но именно здесь им предстояло попробовать вернуться на победный путь.

Два несчастья

В традиционно тяжелый для себя январь ЦСКА вступил поражениями. В домашнем матче Евролиги, который пришлось провести в Калининграде, армейцы проиграли перестрелку «Панатинаикосу» — 102:106, а затем еще пропустили 96 очков в матче Единой лиги против «Химок».

Более того, в каждой из этих встреч команда потеряла по игроку. Сначала повредил бедро Стрелниекс, потом травму пальца на руке получил Хэкетт. Оба — очень заметные фигуры в нынешнем ЦСКА.

Хотя у «Баварии» дела сейчас не лучше. Команда проиграла три матча подряд, причем последний — с разницей в 30 очков «Црвене Звезде». И закономерно лишилась главного тренера после увольнения Деяна Радоньича. Мюнхенцы болтаются на дне таблицы, и вряд ли будут претендовать на попадание в плей-офф. Но крови попортить могут кому угодно.

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Одностороннее движение

В Мюнхен, как выяснилось почти сразу, армейцы приехали максимально собранными, предельно мотивированными и очень злыми. Это можно было видеть уже когда Хайнс открыл счет данком в быстром отрыве после блок-шота Курбанова. И концентрация, равно как и уверенность в себе, чувствовались в эти минуты у ЦСКА едва ли не в каждом движении.

Вполне логичным решением на этот матч было сделать акцент на действия в обороне, где у ЦСКА в первых матчах года был явный непорядок — 202 очка, пропущенные в сумме от «Пао» и «Химок», говорят сами за себя. И «Бавария», которая и без того являтся одной из наименее результативных команд лиги, выглядела идеальным вариантом, чтобы восстановить пошатнувшуюся надежность защитных построений.

Отыграв с хозяевами половину четверти на равных, красно-синие накинули на кольцо крышку, заперли ее на замок и выбросили ключ.

Следующие 10 минут ЦСКА выиграл с общим счетом 21:4! Сигналом к наступлению по всем фронтам стали попадания с периметра от Фойтманна и Джеймса. И пока «Бавария» никак не могла пристреляться, еще одно, уже пятое попадание издали, на этот раз от Хиллиарда, впервые сделало преимущество ЦСКА — 10:21. Как будто этого было мало, сразу же вслед за этим американец положил издали еще одну «бомбу».

А пока Джеймс и Хиллиард царили в атаке, на противоположном конце площадке игрокам мюнхенцев приходилось в каждой атаке мучительно изобретать велосипед. К тому же хозяева безнадежно проигрывали щиты — 10:21 к перерыву выглядело как неутешительный диагноз. Еще немного удивительных цифр — за 20 минут игры армейцы пробили всего один штрафной, и тот под занавес второй четверти. Но несмотря на это, их отрыв от соперников к перерыву составлял твердые 16 очков.

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Магия площадки

Казалось, что обладая таким гандикапом при настолько надежной игре, ЦСКА во второй половине остается только набирать «свои» очки и спокойно доводить матч до нужного исхода. Но как часто бывает, теория оказалась далека от практики.

Поначалу все шло по прежнему сценарию, и после штрафных Хайнса преимущество гостей достигло «+20». Но вот после этого режим неуязвимости в защите у армейцев резко отключился, да так, что засвистело в ушах. «Бавария» набрала пять очков подряд усилиями Лучича, а затем включилась «пушка» Уэстиса, который за какие-то пять минут трижды попал издали. Пока игроки ЦСКА пытались разобраться, в чем дело, после технического фола Джеймсу отставание хозяев уже сократилось до «-7». Всего же за четверть «Бавария» набрала больше, чем за две предыдущих — 27 очков.

Следующий труднообъяснимый провал в игре гостей произошел в начале четвертой четверти, когда армейцы совершили две потери за несколько секунд, а огромный Монро с удовольствием набрал шесть очков подряд. И вот уже от гигантского отрыва остались почти невесомые «-3». Чем это можно объяснить? Может, магией мюнхенского зала?

«Трешка» Копонена в быстром нападении, попадания Монро и Лучича — ЦСКА балансировал на грани провала. И даже роскошный пас Джеймса на данк Боломбою не мог спасти. Но тут произошел ключевой момент матча — Хайнс в очередной уже раз заработал бонусный штрафной и реализовал его, а пока мяч летел в кольцо, Монро и Фойтманн успели повздорить в борьбе за позицию, и баварский американец схлопотал неспортивный фол. Таким образом, армейцы набрали пять очков за одну атаку и отодвинули соперника из зоны прямой досягаемости. А чуть позже Курбанов из угла забил «треху». И это преимущество красно-синие уже не растеряли. Еще одни «три секунды» соперникам в концовке не понадобились.

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