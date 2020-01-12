Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли «Автодор» в Единой лиге ВТБ
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали третью победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали третью победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна принимали на своей арене саратовский «Автодор» и выиграли со счетом 88:80 (26:19, 18:22, 17:15, 27:24). Самым результативным в составе победителей стал Бранко Миркович, набравший 16 очков.
В 13 проведенных играх банковского турнира минские «драконы» одержали три виктории и