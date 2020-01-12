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17:59 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли «Автодор» в Единой лиге ВТБ

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали третью победу в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна принимали на своей арене саратовский «Автодор» и выиграли со счетом 88:80 (26:19, 18:22, 17:15, 27:24). Самым результативным в составе победителей стал Бранко Миркович, набравший 16 очков.

В 13 проведенных играх банковского турнира минские «драконы» одержали три виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 12 побед в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА — 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравший 9 из 13 проведенных поединков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минчане проведут 18 января в Краснодаре.

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