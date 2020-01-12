Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» обыграли «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна принимали на своей арене саратовский «Автодор» и выиграли со счетом 88:80 (26:19, 18:22, 17:15, 27:24). Самым результативным в составе победителей стал Бранко Миркович, набравший 16 очков.

В 13 проведенных играх банковского турнира минские «драконы» одержали три виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е место в турнирной таблице. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 12 побед в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА — 10 побед в 14 играх, третьим идет краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравший 9 из 13 проведенных поединков. Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минчане проведут 18 января в Краснодаре.