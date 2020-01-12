Баскетболисты «Астаны» проиграли российскому клубу в овертайме

Игра в Перми завершилась со счетом 91:100 по итогам овертайма. В четвертой четверти «Астана» уступала с разницей в 18 очков, но сумела перевести игру в дополнительное время. Самым результативным у гостей стал Малькольм Хилл, который набрал 26 очков.