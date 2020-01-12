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21:06 (мск), источник: Vesti.kz

Баскетболисты «Астаны» проиграли российскому клубу в овертайме

Казахстанская «Астана» проиграла российской «Парме» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Перми завершилась со счетом 91:100 по итогам овертайма. В четвертой четверти «Астана» уступала с разницей в 18 очков, но сумела перевести игру в дополнительное время. Самым результативным у гостей стал Малькольм Хилл, который набрал 26 очков.

Для «Астаны» это поражение стало седьмым при пяти победах, а «Парма» выиграла в четвертый раз за 13 матчей. В следующей игре казахстанский клуб 26 января дома примет польский клуб «Зелена Гура».

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