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23:07 (мск), источник: ТАСС

УНИКС проиграл дома «Монако» во втором матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 14 января. Казанский УНИКС проиграл на своей площадке выступающему в чемпионате Франции «Монако» со счетом 78:84 во втором матче группового этапа Топ-16 баскетбольного Еврокубка.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 21 очко. В другом матче лидирующий в группе G турецкий «Галатасарай» в среду примет литовский «Ритас».

После двух матчей УНИКС с одной победой идет третьим в группе G, лидирует одержавший одну победу «Галатасарай», второе место занимает «Монако», «Ритас» замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре УНИКС 22 января сыграет дома с «Галатасараем», «Монако» в тот же день встретится на выезде с «Ритасом». Лучшие две команды по итогам группового этапа выйдут в четвертьфинал.

Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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