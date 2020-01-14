УНИКС проиграл дома «Монако» во втором матче баскетбольного Еврокубка

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Эрик Макколлум, набравший 21 очко. В другом матче лидирующий в группе G турецкий «Галатасарай» в среду примет литовский «Ритас».

После двух матчей УНИКС с одной победой идет третьим в группе G, лидирует одержавший одну победу «Галатасарай», второе место занимает «Монако», «Ритас» замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре УНИКС 22 января сыграет дома с «Галатасараем», «Монако» в тот же день встретится на выезде с «Ритасом». Лучшие две команды по итогам группового этапа выйдут в четвертьфинал.