Текущие события
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.01
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
15.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
15.01
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
15.01
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
23
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
30
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
51
Хоккей. НХЛ
15.01
Оттава Сенаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сочи
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
15.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
15.01
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.01
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
15.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
53
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сибирь
Б
45
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
22:53 (мск), источник: ТАСС

«Химки» уступили «Валенсии» и проиграли четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 14 января. Российский баскетбольный клуб «Химки» со счетом 75:84 уступил испанской «Валенсии» в домашнем матче 19-го тура Евролиги. Встреча прошла в подмосковных Мытищах в присутствии 2917 зрителей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед и легкий форвард испанского клуба Фернандо Сан Эметерио, набравшие по 18 очков.

«Химки» потерпели четвертое поражение кряду в Евролиге, в последний раз подмосковный клуб побеждал 20 декабря 2019 года в домашней встрече против литовского «Жальгириса» (83:74).

В турнирной таблице «Химки» занимают 11-е место, одержав восемь побед, «Валенсия» идет 9-й, имея в активе также восемь побед. В следующем туре «Химки» примут испанский «Реал» 16 января, «Валенсия» днем позднее сыграет в гостях с петербургским «Зенитом».

Читайте также
 "Я начала сомневаться, думать — что во мне не так?"
Авербух рассказал о гонораре Медведевой в новогоднем ледовом шоу
Ларионов — новый главный тренер молодежной сборной России?
В «Спартаке» ввели режим ручного управления: репортаж из ОАЭ
СКА в четвертый раз в сезоне обыграл рижское «Динамо» в КХЛ
Украинский футболист «Динамо» сравнил свою сборную с российской
Александр Овечкин побил еще несколько рекордов в НХЛ
ЦСКА разгромил дома минское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь