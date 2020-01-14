«Химки» уступили «Валенсии» и проиграли четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге

Самыми результативными игроками матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед и легкий форвард испанского клуба Фернандо Сан Эметерио, набравшие по 18 очков.
«Химки» потерпели четвертое поражение кряду в Евролиге, в последний раз подмосковный клуб побеждал 20 декабря 2019 года в домашней встрече против литовского «Жальгириса» (83:74).
В турнирной таблице «Химки» занимают 11-е место, одержав восемь побед, «Валенсия» идет 9-й, имея в активе также восемь побед. В следующем туре «Химки» примут испанский «Реал» 16 января, «Валенсия» днем позднее сыграет в гостях с петербургским «Зенитом».