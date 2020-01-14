«Химки» уступили «Валенсии» и проиграли четвертый матч подряд в баскетбольной Евролиге

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стал разыгрывающий российской команды Алексей Швед и легкий форвард испанского клуба Фернандо Сан Эметерио, набравшие по 18 очков.

«Химки» потерпели четвертое поражение кряду в Евролиге, в последний раз подмосковный клуб побеждал 20 декабря 2019 года в домашней встрече против литовского «Жальгириса» (83:74).