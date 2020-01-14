ЦСКА победил «Реал» и прервал 13-матчевую победную серию испанцев в баскетбольной Евролиге

Армейцы в третий раз подряд победили дома «Реал» в Евролиге. «Реал» прервал 13-матчевую победную серию в Евролиге, последний раз испанцы проигрывали 30 октября в гостевом матче против немецкой «Баварии» (86:95). В составе российского клуба впервые появился на площадке кубинец Ховард Сент-Рос, который перешел на прошлой неделе из греческого АЕК. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.