ЦСКА победил «Реал» и прервал 13-матчевую победную серию испанцев в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Реала» больше всех очков набрал Трей Томпкинс (14).
Армейцы в третий раз подряд победили дома «Реал» в Евролиге. «Реал» прервал 13-матчевую победную серию в Евролиге, последний раз испанцы проигрывали 30 октября в гостевом матче против немецкой «Баварии» (86:95). В составе российского клуба впервые появился на площадке кубинец Ховард Сент-Рос, который перешел на прошлой неделе из греческого АЕК. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.
В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 13 победами в 19 матчах. «Реал» занимает второе место, проиграв три встречи после 19 туров.
В следующем матче ЦСКА 17 января примет испанскую «Басконию», «Реал» сыграет в четверг в гостях с подмосковными «Химками».