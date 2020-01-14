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23:14 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил «Реал» и прервал 13-матчевую победную серию испанцев в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский ЦСКА обыграл дома испанский «Реал» со счетом 60:55 в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 8517 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Майк Джеймс, набравший 19 очков. У «Реала» больше всех очков набрал Трей Томпкинс (14).

Армейцы в третий раз подряд победили дома «Реал» в Евролиге. «Реал» прервал 13-матчевую победную серию в Евролиге, последний раз испанцы проигрывали 30 октября в гостевом матче против немецкой «Баварии» (86:95). В составе российского клуба впервые появился на площадке кубинец Ховард Сент-Рос, который перешел на прошлой неделе из греческого АЕК. В дебютном матче форвард набрал четыре очка.

В турнирной таблице ЦСКА идет четвертым с 13 победами в 19 матчах. «Реал» занимает второе место, проиграв три встречи после 19 туров.

В следующем матче ЦСКА 17 января примет испанскую «Басконию», «Реал» сыграет в четверг в гостях с подмосковными «Химками».

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