Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Локомотиву-Кубани» в Единой лиге ВТБ

Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Краснодаре одному из фаворитов местному клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 70:78 (17:16, 21:20, 10:20, 22:22).

В первой половине игры гости ни в чем не уступали грозным соперникам, и ушли на большой перерыв с перевесом в два балла — 38:36.

Однако затем хозяева стали действовать гораздо сильнее и в итоге добились победы с преимуществом в 8 очков. Самым результативным в составе минчан стал Доминез Барнетт, набравший 20 очков.

В 14 проведенных играх «банковского» турнира минские «драконы» одержали 3 виктории и по-прежнему занимают последнее, 13-е, место в турнирной таблице. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 12 побед в 13 матчах, на второй позиции московский ЦСКА — 10 побед в 14 играх, третьим идет «Локомотив-Кубань», выигравший 10 из 14 поединков.

Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минчане проведут 26 января на своей арене против «Химок».