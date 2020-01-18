Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Локомотиву-Кубани» в Единой лиге ВТБ
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 11-е поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 11-е поражение в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в очередном поединке регулярного сезона подопечные Ростислава Вергуна проиграли в Краснодаре одному из фаворитов местному клубу «Локомотив-Кубань» со счетом 70:78 (17:16, 21:20, 10:20, 22:22).
В первой половине игры гости ни в чем не уступали грозным соперникам, и ушли на большой перерыв с перевесом в два балла — 38:36.
Однако затем хозяева стали действовать гораздо сильнее и в итоге добились победы с преимуществом в 8 очков. Самым результативным в составе минчан стал Доминез Барнетт, набравший 20 очков.
В 14 проведенных играх «банковского» турнира минские «драконы» одержали 3 виктории и
Свой следующий матч Единой лиги ВТБ минчане проведут 26 января на своей арене против «Химок».
До этого, 22 января, чемпионы Беларуси также в Минске примут израильский «Ирони» в поединке 4-го тура второго группового этапа Кубка