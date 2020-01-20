Анонс матча Единой лиги ВТБ «Астана» — «Зелена Гура»

«Зелена Гура» — единственная команда, которую столичные баскетболисты обыграли в первом круге на выезде. Это произошло перед Новым годом — 23 декабря в Польше. Тогда в упорной борьбе казахстанская дружина вырвала победу на последних секундах встречи со счетом — 78:81 . После той игры поляки успели провести еще 4 матча. Под занавес 2019 года «Локомотив-Кубань» навестил «Зелену Гуру» и увез с собой победу, выиграв всего 2 очка. Новый год польская команда начала с двухматчевого выезда, который прошел для нее очень удачно — сначала крупная победа над эстонским «Калевом», а в Красноярске был повержен «Енисей». Последнюю игру «Зелена Гура» провела дома и уступила казанскому УНИКСу.

Турнирное положение: «Зелена Гура» занимает седьмую строчку в турнирнирной таблице, имея в своем активе 6 побед и 8 поражений. «Астана» проигрывает своим будущим оппонентам всего одну позицию, расположившись на восьмом месте с 5-ю победами и 7-ю поражениями.



Изменения в составе: с предыдущей встречи команд, прошедшей в в конце декабря, состав наших соперников абсолютно не изменился.



Лидеры соперников: американский центровой Дрю Гордон — бесспорный лидер поляков с лучшей статистикой в команде в таких показателях как эффективность, очки, подборы, перехваты и блокшоты. Но если вспомнить первую очную встречу, то тогда Гордон провел крайне неудачную игру, набрав всего 4 очка, проведя на паркете лишь 8 минут и 45 секунд, а причиной тому скорее всего была травма или проблемы со здоровьем. Такми образом, если Дрю Гордон приедет в столицу в оптимальной форме, он будет большой проблемой для наших парней, требующей пристального внимания. Швед Людвиг Хакансон — основной разыгрывающий команды и американцы — форвард Тони Мейер и защитник Джо Томассон, являются основой польской команды и постоянно выходят в стартовой пятерке. В прошлом очном матче при «отсутствии» Дрю Гордона роль большого на себя взял хорват Ивица Радич, который тогда стал самым эффективным и результативным. Из польских игроков можно выделить форварда Ярослава Зисковски и защитника Марселя Понитку.



Как известно, «Астана» очень хорошо играет на своей площадке, в то время как «Зелена Гура» в этом сезоне, особенно последние матчи, гораздо лучше проводят в гостях, чем дома. Поэтому вполне ожидаемо, что матч в Нур-Султане будет крайне напряженным и непредсказуемым.



Матч состоится в воскресенье — 26 января в Нур-Султане на арене Республиканского велотрека «Сарыарка», начало в 15:00 по столичному времени.