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21:51 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Ирони» в Кубке ФИБА-Европа

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали третью викторию во втором групповом раунде розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке второго круга соревнований в группе J чемпионы Беларуси в Минске уверенно переиграли израильский «Ирони» — 97:75 (24:23, 24:18, 23:13, 26:21).

Подопечные Ростислава Вергуна с самого начала взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении всего игрового времени. Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, в активе которого 23 очка.

Позже завершится матч румынских клубов «Орадя» — «Клуж».

Турнирное положение в квартете J сейчас таково: «Цмокi-Мiнск» — 7 очков (4 матча), «Клуж» — 5 (3), «Ирони» — 5 (4), «Орадя» — 4 (3).

В пятом туре 29 января минские «драконы» сыграют в гостях у «Клужа», а 5 февраля завершат второй групповой этап Кубка ФИБА-Европа домашней встречей с «Орадей». В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

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