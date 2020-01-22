Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» победили «Ирони» в Кубке ФИБА-Европа
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали третью викторию во втором групповом раунде розыгрыша Кубка
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали третью викторию во втором групповом раунде розыгрыша Кубка
В первом поединке второго круга соревнований в группе J чемпионы Беларуси в Минске уверенно переиграли израильский «Ирони» — 97:75 (24:23, 24:18, 23:13, 26:21).
Подопечные Ростислава Вергуна с самого начала взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении всего игрового времени. Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, в активе которого 23 очка.
Позже завершится матч румынских клубов «Орадя» — «Клуж».
Турнирное положение в квартете J сейчас таково: «Цмокi-Мiнск» — 7 очков (4 матча), «Клуж» — 5 (3), «Ирони» — 5 (4), «Орадя» — 4 (3).
В пятом туре 29 января минские «драконы» сыграют в гостях у «Клужа», а 5 февраля завершат второй групповой этап Кубка