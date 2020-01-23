ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Йоханнес Войтманн, набравший 19 очков. У «Валенсии» больше всех очков набрал Сэм ван Россом (16).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в Евролиге, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую «Баварию» (84:77), затем в двух домашних матчах выиграл у испанских «Реала» (60:55) и «Басконии» (94:90).

В турнирной таблице ЦСКА вышел на третье место с 15 победами в 21 матче. «Валенсия» идет восьмой, одержав 10 побед при 11 поражениях.