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23:04 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл дома испанскую «Валенсию» со счетом 81:70 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 6479 зрителей.

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Самым результативным игроком встречи стал баскетболист ЦСКА Йоханнес Войтманн, набравший 19 очков. У «Валенсии» больше всех очков набрал Сэм ван Россом (16).

ЦСКА одержал четвертую победу подряд в Евролиге, 10 января московский клуб на выезде победил немецкую «Баварию» (84:77), затем в двух домашних матчах выиграл у испанских «Реала» (60:55) и «Басконии» (94:90).

В турнирной таблице ЦСКА вышел на третье место с 15 победами в 21 матче. «Валенсия» идет восьмой, одержав 10 побед при 11 поражениях.

В следующем матче ЦСКА 30 января на выезде сыграет с подмосковными «Химками», «Валенсия» днем позднее на домашнем паркете встретится с греческим «Панатинаикосом».

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