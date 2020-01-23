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23:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Зенита» переиграли «Олимпиакос» в матче Евролиги

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты петербургского «Зенита» переиграли греческий «Олимпиакос» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев паркета со счетом 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29). В составе российского клуба самым результативным игроком стал Евгений Воронов, набравший 21 очко. У гостей 31 очко набрал Вассилис Спанулис, а Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау добавили по 20.

«Зенит», одержавший седьмую победу, в следующем матче 30 января в гостях встретится с испанской «Барселоной». «Олимпиакос», в активе которого восемь побед, в этот же день дома сыграет с испанской «Басконией».

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