Баскетболисты «Зенита» переиграли «Олимпиакос» в матче Евролиги
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты петербургского «Зенита» переиграли греческий «Олимпиакос» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Баскетболисты петербургского «Зенита» переиграли греческий «Олимпиакос» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча в
«Зенит», одержавший седьмую победу, в следующем матче 30 января в гостях встретится с испанской «Барселоной». «Олимпиакос», в активе которого восемь побед, в этот же день дома сыграет с испанской «Басконией».