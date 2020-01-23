Баскетболисты «Зенита» переиграли «Олимпиакос» в матче Евролиги

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев паркета со счетом 91:87 (24:27, 21:16, 21:15, 25:29). В составе российского клуба самым результативным игроком стал Евгений Воронов, набравший 21 очко. У гостей 31 очко набрал Вассилис Спанулис, а Георгиос Принтезис и Костас Папаниколау добавили по 20.

«Зенит», одержавший седьмую победу, в следующем матче 30 января в гостях встретится с испанской «Барселоной». «Олимпиакос», в активе которого восемь побед, в этот же день дома сыграет с испанской «Басконией».