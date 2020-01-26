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18:21 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели 12-е поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем домашнем поединке с лидерами «банковского» турнира баскетболистами подмосковных «Химок» минчане оказали упорное сопротивление более мастеровитым соперникам, но все же уступили с разницей в 14 очков.

За все игровое время гости не позволили хозяевам ни разу выйти вперед и выиграли со счетом 94:80 (24:16, 19:15, 21:26, 30:23). Самым результативным в составе «драконов» стал Доминез Барнетт, набравший 17 очков.

В 15 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь 3 виктории и занимают 13-е, последнее место в турнирной таблице. Впереди «Химки», у которых 14 побед в 15 матчах, вслед за ними идут московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравшие по 11 встреч. Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ минские «Цмокi» проведут 2 февраля у себя дома против казахстанской «Астаны», которая сегодня победила на своей арене польский клуб «Зелена Гура» с результатом 92:80. Баскетболисты «Астаны» выиграли 6 из 13 проведенных встреч и находятся на 5-м месте.

На следующей неделе чемпионы Беларуси проведут предпоследний матч второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа. А 29 января в 5-м туре группы J минчане сыграют в гостях у румынского «Клужа». Турнирное положение в квартете J после четырех игровых дней таково: «Цмокi-Мiнск» — 7 очков, «Клуж» — 6, «Орадя» (Румыния) — 6, «Ирони» (Израиль) — 5. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

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