Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Химкам» в Единой лиге ВТБ

В сегодняшнем домашнем поединке с лидерами «банковского» турнира баскетболистами подмосковных «Химок» минчане оказали упорное сопротивление более мастеровитым соперникам, но все же уступили с разницей в 14 очков.

За все игровое время гости не позволили хозяевам ни разу выйти вперед и выиграли со счетом 94:80 (24:16, 19:15, 21:26, 30:23). Самым результативным в составе «драконов» стал Доминез Барнетт, набравший 17 очков.

В 15 проведенных встречах подопечные Ростислава Вергуна одержали лишь 3 виктории и занимают 13-е, последнее место в турнирной таблице. Впереди «Химки», у которых 14 побед в 15 матчах, вслед за ними идут московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань», выигравшие по 11 встреч. Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ минские «Цмокi» проведут 2 февраля у себя дома против казахстанской «Астаны», которая сегодня победила на своей арене польский клуб «Зелена Гура» с результатом 92:80. Баскетболисты «Астаны» выиграли 6 из 13 проведенных встреч и находятся на 5-м месте.