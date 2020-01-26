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20:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла конкурента за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

БК «Астана» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ под польскийм клубом «Стелмет Зелена-Гура», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: vtb-league.com

Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 90:82. Самым результативным в составе столичного клуба стал Малькольм Хилл, набравший 25 баллов.

«Нам очень нужна была эта победа, так как “Зелена Гура” — наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. Мы выиграли оба матча в сезоне у этой команде и у нас теперь есть над ней преимущество в личных встречах. Хочу поздравить всех игроков, они сыграли на максимуме», — цитирует главного тренера «Астаны» Эмиля Райковича сайт лиги.

Следующий матч «Астана» проведет в Беларуси 2 февраля против местного «Цмоки-Минска».

"Астана" обыграла конкурента за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ
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