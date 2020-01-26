«Астана» обыграла конкурента за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ
БК «Астана» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ под польскийм клубом «Стелмет Зелена-Гура», сообщает корреспондент Vesti.kz.
БК «Астана» одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ под польскийм клубом «Стелмет Зелена-Гура», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в
«Нам очень нужна была эта победа, так как “Зелена Гура” — наш прямой конкурент за попадание в
Следующий матч «Астана» проведет в Беларуси 2 февраля против местного «Цмоки-Минска».