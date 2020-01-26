«Астана» обыграла конкурента за выход в плей-офф Единой лиги ВТБ

«Нам очень нужна была эта победа, так как “Зелена Гура” — наш прямой конкурент за попадание в плей-офф. Мы выиграли оба матча в сезоне у этой команде и у нас теперь есть над ней преимущество в личных встречах. Хочу поздравить всех игроков, они сыграли на максимуме», — цитирует главного тренера «Астаны» Эмиля Райковича сайт лиги.