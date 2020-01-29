Объявлены составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

Лидером голосования в команде «Звезды России» стал Алексей Швед из подмосковных «Химок». Помимо него в команду вошли Дмитрий Кулагин из краснодарского «Локомотива-Кубани», Максим Григорьев и Артем Забелин из пермской «Пармы», Денис Захаров красноярского «Енисея», Дмитрий Хвостов и Владислав Трушкин из санкт-петербургского «Зенита», Антон Астапкович из «Нижнего Новгорода», Никита Курбанов и Андрей Воронцевич из московского ЦСКА.
Лидером голосования в команде «Звезды мира» стал Майк Джеймс (ЦСКА). Помимо него в команду вошли Эрик Макколлум и Джамар Смит из казанского УНИКСа, Адас Юшкевичюс («Парма»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма и Йонас Жеребко («Химки»), Дрю Гордон («Зелена Гура») и Густаво Айон («Зенит»).
Лига позднее добавит по два баскетболиста, получивших специальное приглашение (wild card), в каждую команду.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».