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15:59 (мск), источник: ТАСС

Объявлены составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 29 января. Стали известны составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу, они определились по итогам голосования болельщиков и представителей средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Лидером голосования в команде «Звезды России» стал Алексей Швед из подмосковных «Химок». Помимо него в команду вошли Дмитрий Кулагин из краснодарского «Локомотива-Кубани», Максим Григорьев и Артем Забелин из пермской «Пармы», Денис Захаров красноярского «Енисея», Дмитрий Хвостов и Владислав Трушкин из санкт-петербургского «Зенита», Антон Астапкович из «Нижнего Новгорода», Никита Курбанов и Андрей Воронцевич из московского ЦСКА.

Лидером голосования в команде «Звезды мира» стал Майк Джеймс (ЦСКА). Помимо него в команду вошли Эрик Макколлум и Джамар Смит из казанского УНИКСа, Адас Юшкевичюс («Парма»), Дэвион Берри («Енисей»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Янис Тимма и Йонас Жеребко («Химки»), Дрю Гордон («Зелена Гура») и Густаво Айон («Зенит»).

Лига позднее добавит по два баскетболиста, получивших специальное приглашение (wild card), в каждую команду.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

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