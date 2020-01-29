Объявлены составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу

Лидером голосования в команде «Звезды России» стал Алексей Швед из подмосковных «Химок». Помимо него в команду вошли Дмитрий Кулагин из краснодарского «Локомотива-Кубани», Максим Григорьев и Артем Забелин из пермской «Пармы», Денис Захаров красноярского «Енисея», Дмитрий Хвостов и Владислав Трушкин из санкт-петербургского «Зенита», Антон Астапкович из «Нижнего Новгорода», Никита Курбанов и Андрей Воронцевич из московского ЦСКА.