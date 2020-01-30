Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» уступили «Клужу» в Кубке ФИБА-Европа

Первую половину гостевого матча 5-го тура группы J с румынским «Клужем» чемпионы Беларуси выиграли со счетом 41:35, но затем хозяева сыграли сильнее и в концовке заключительной четверти вырвали победу с результатом 76:74.

В другом поединке израильский «Ирони» обыграл на своей площадке румынский клуб «Орадя» — 85:77.

Турнирное положение в квартете J после пяти игровых дней таково: «Цмокi-Мiнск» — 8 очков, «Клуж» — 8, «Орадя» — 7, «Ирони» — 7.

В заключительном туре 5 февраля минчане примут на своей арене команду «Орадя», а «Ирони» сыграет на выезде против «Клужа».