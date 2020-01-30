«Химки»: Джереми Эванс может пропустить несколько месяцев из-за травмы

Источник: РИА "Новости"

Эванс получил травму 23 января в матче Евролиги с испанской «Басконией» (79:83). В текущем сезоне 32-летний американец в среднем за матч Евролиги набирает по 8,5 очка и делает по 4,4 подбора.

«Точной информации по срокам восстановления Эванса на данный момент нет. Очевидно, что повреждение серьезное, но для полной уверенности Эванс в ближайшее время пройдет в США еще одно обследование. Если подтвердится, что Эванс пропустит не меньше двух месяцев, то клубу придется искать Джереми замену. Пока же речи о подписании нового игрока не идет», — сообщили в пресс-службе «Химок».

Эванс ранее выступал за «Химки» в сезоне-2016/17, но из-за травмы бедра тогда провел только шесть игр за клуб.