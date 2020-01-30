Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Нику» в первом четвертьфинале EWBL

Сегодня в матче в Сыктывкаре с местной «Никой» подопечные Андрея Вавлева отлично провели стартовую четверть, выиграв ее с разницей в 10 очков. К большому перерыву хозяйки сократили разрыв до минимума — 41:42, но потом минчанки снова завладели инициативой и выиграли со счетом 75:69 (26:16, 16:25, 21:10, 12:18). Самой результативной в составе чемпионок Беларуси стала Одера Чидом, в активе которой 19 очков.