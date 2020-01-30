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30 января, источник: БЕЛТА

Баскетболистки «Цмокi-Мiнск» обыграли «Нику» в первом четвертьфинале EWBL

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки «Цмокi-Miнск» одержали победу на старте плей-офф Европейской лиги (EWBL), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче в Сыктывкаре с местной «Никой» подопечные Андрея Вавлева отлично провели стартовую четверть, выиграв ее с разницей в 10 очков. К большому перерыву хозяйки сократили разрыв до минимума — 41:42, но потом минчанки снова завладели инициативой и выиграли со счетом 75:69 (26:16, 16:25, 21:10, 12:18). Самой результативной в составе чемпионок Беларуси стала Одера Чидом, в активе которой 19 очков.

Ответный поединок за выход в «Финал четырех» состоится 12 февраля в Минске.

Составы остальных четвертьфинальных пар: «Динамо» (Новосибирск) — «Амстердам» (Нидерланды), «Брно» (Чехия) — «Острава» (Чехия), «Ростов-Дон» (Россия) — «Пьештяни» (Словакия).

Четыре победителя четвертьфинала 21—22 марта проведут решающий этап соревнований.

В прошлом сезоне этого турнира чемпионом стал латвийский клуб ТТТ из Риги, обыгравший в решающем поединке «Цмокi-Miнск» со счетом 63:73.

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