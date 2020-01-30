Реванш в Мытищах. ЦСКА на этот раз сильнее «Химок»

Источник: Спорт-Экспресс

Евролига. Регулярный чемпионат

«Химки» — ЦСКА — 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)

Х: Швед (27+6 передач), Тимма (12).

Ц: Джеймс (21), Фойтманн (15 + 14 подборов), Хайнс (13).

В главном российском дерби, на этот раз прошедшем в Мытищах в рамках регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял реванш у «Химок» за недавнее поражение на внутренней арене.

Трагедия, шокировавшая весь мир баскетбола, произошла в понедельник в Калифорнии. Мир вздрогнул, получив известие о гибели великого Коби Брайанта — пятикратного чемпиона НБА, обладателя двух золотых олимпийских наград.

Фоторепортаж Погиб Коби Брайант

За прошедшие дни дань памяти Коби отдали многие. Не осталась в стороне и Евролига — все матчи 22-го тура было решено начать с минуты молчания.

С площадки в вечность

При этом «Химки» и ЦСКА провели собственную акцию памяти — на разминку перед матчем все игроки подмосковного клуба вышли в майках с фамилией Брайанта и его игровым восьмым номером, превращенным в знак бесконечности. А армейцы украсили футболки стилизованным признанием в любви к легенде.

«Химки» в первом владении мячом нарушили правило 24 секунд на бросок, а ЦСКА следом не стал переходить центр площадки за 8 секунд. 24 и 8 — два номера, под которыми Брайант играл за «Лейкерс».

Между прочим, поклонникам обеих команд было от чего загрустить, и не вспоминая Брайанта. Хозяева перед игрой недосчитались одного из героев недавней победы над армейцами Эванса, а также Крамера и Бертанса. У красно-синих в заявке на этот матч, помимо давно лечащего колено Клайберна, не оказалось Стрелниекса с Воронцевичем, а участие в игре Хиллиарда и Боломбоя с Антоновым до последнего было под вопросом.

Но сомнений в том, что игра будет жаркой, не возникало. «Химки» рвутся обратно в зону плей-офф, от которой их отделяет одна победа. А ЦСКА мечтал взять реванш за поражение в Мытищах в рамках Единой лиги в начале января.

Кто в роли Коби?

Жара на паркете пошла лишь минуте на четвертой, после того как Моня и Джеймс обменялись точными «трехами». Тут же четыре очка за одно владение мог набирать Швед, но промазал бонусный штрафной. От академичности первых минут не осталось и следа.

Боломбой и вышедший в старте Сент-Рос вскрыли трехсекундную зону «Химок», еще один обмен «трехами» устроили Тимма и Джеймс. У ЦСКА игра пошла даже слишком веселая — Сент-Рос попал издали, а после перехвата Фойтманна в быстром прорыве забил Джеймс. Гости, сделав рывок 8:0 меньше чем за минуту, вынудили Римаса Куртинайтиса взять тайм-аут.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B788qi4CORo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-30T17:33:16+00:00">30 Янв 2020 в 9:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы здорово защищались в «краске», сделав выводы из недавнего поражения — «Химки» за первую четверть реализовали только один двухочковый, от Йовича в первой атаке. Зато на периметре у желто-синих дела шли веселей — четыре попадания от четырех разных игроков держали их на плаву.

Во второй четверти хозяева начали строже действовать в обороне. Армейцы до попадания Боломбоя не забивали почти три минуты, в которые их соперники уместили данк Зайцева и «трешку» Тиммы. Но революции не случилось — красно-синие тоже усилили хватку в защите, что тут же обернулось серией потерь у «Химок». Бейкер сделал три перехвата за полторы минуты, а Джеймс положил дальний бросок и добавил два штрафных.

Катастрофа после перерыва

Еще важный момент — ЦСКА в первой половине удалось сдержать Шведа, в статистике которого к перерыву значились только пять очков и три передачи при четырех потерях. «Химки» по-прежнему шли по графику «один двухочковый за 10 минут», тогда как их соперники контролировали щиты и «краску». На попадания с дуги от Букера и Йовича армейцы отвечали красивыми розыгрышами. И на перерыв гости ушли с преимуществом «+8».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B79ClM2DvvD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B79ClM2DvvD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B79ClM2DvvD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-30T18:24:59+00:00">30 Янв 2020 в 10:24 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже через восемь секунд после перерыва Фойтманн забил с дуги — и преимущество ЦСКА впервые стало двузначным. И за следующие пять минут выросло до «+17». У хозяев в этом отрезке совсем разладилось нападение, пропали даже трехочковые. Куртинайтис пробовал разные сочетания игроков, но без особой пользы. Шесть очков за четверть — настоящая катастрофа для «Химок».

К чести желто-синих, они не считали игру упущенной. Последнюю 10-минутку химчане начали с вдохновленного Шведом рывка 8:0, а затем продолжили бомбить кольцо армейцев издали — Моня, Йович, Тимма, снова Швед. Алексей всего за одну за четверть набрал 20 очков. Но ЦСКА уже играл по результату, не подпускал соперника на опасное расстояние и завершил игру в свою пользу.