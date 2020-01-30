Реванш в Мытищах. ЦСКА на этот раз сильнее «Химок»
В главном российском дерби, на этот раз прошедшем в Мытищах в рамках регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял реванш у «Химок» за недавнее поражение на внутренней арене.
В главном российском дерби, на этот раз прошедшем в Мытищах в рамках регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял реванш у «Химок» за недавнее поражение на внутренней арене.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Химки» — ЦСКА — 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)
В главном российском дерби, на этот раз прошедшем в Мытищах в рамках регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял реванш у «Химок» за недавнее поражение на внутренней арене.
Трагедия, шокировавшая весь мир баскетбола, произошла в понедельник в Калифорнии. Мир вздрогнул, получив известие о гибели великого Коби Брайанта — пятикратного чемпиона НБА, обладателя двух золотых олимпийских наград.
За прошедшие дни дань памяти Коби отдали многие. Не осталась в стороне и Евролига — все матчи 22-го тура было решено начать с минуты молчания.
При этом «Химки» и ЦСКА провели собственную акцию памяти — на разминку перед матчем все игроки подмосковного клуба вышли в майках с фамилией Брайанта и его игровым восьмым номером, превращенным в знак бесконечности. А армейцы украсили футболки стилизованным признанием в любви к легенде.
«Химки» в первом владении мячом нарушили правило 24 секунд на бросок, а ЦСКА следом не стал переходить центр площадки за 8 секунд. 24 и 8 — два номера, под которыми Брайант играл за «Лейкерс».
Между прочим, поклонникам обеих команд было от чего загрустить, и не вспоминая Брайанта. Хозяева перед игрой недосчитались одного из героев недавней победы над армейцами Эванса, а также Крамера и Бертанса. У
Жара на паркете пошла лишь минуте на четвертой, после того как Моня и Джеймс обменялись точными «трехами». Тут же четыре очка за одно владение мог набирать Швед, но промазал бонусный штрафной. От академичности первых минут не осталось и следа.
Боломбой и вышедший в старте
Армейцы здорово защищались в «краске», сделав выводы из недавнего поражения — «Химки» за первую четверть реализовали только один двухочковый, от Йовича в первой атаке. Зато на периметре у
Во второй четверти хозяева начали строже действовать в обороне. Армейцы до попадания Боломбоя не забивали почти три минуты, в которые их соперники уместили данк Зайцева и «трешку» Тиммы. Но революции не случилось —
Еще важный момент — ЦСКА в первой половине удалось сдержать Шведа, в статистике которого к перерыву значились только пять очков и три передачи при четырех потерях. «Химки»
Уже через восемь секунд после перерыва Фойтманн забил с дуги — и преимущество ЦСКА впервые стало двузначным. И за следующие пять минут выросло до «+17». У хозяев в этом отрезке совсем разладилось нападение, пропали даже трехочковые. Куртинайтис пробовал разные сочетания игроков, но без особой пользы. Шесть очков за четверть — настоящая катастрофа для «Химок».
К чести
Антон Бабошин