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30 января, источник: Спорт-Экспресс

Реванш в Мытищах. ЦСКА на этот раз сильнее «Химок»

В главном российском дерби, на этот раз прошедшем в Мытищах в рамках регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял реванш у «Химок» за недавнее поражение на внутренней арене.

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Источник: Спорт-Экспресс

Евролига. Регулярный чемпионат
«Химки» — ЦСКА — 69:78 (19:23, 13:17, 6:19, 31:19)

  • Х: Швед (27+6 передач), Тимма (12).
  • Ц: Джеймс (21), Фойтманн (15 + 14 подборов), Хайнс (13).

В главном российском дерби, на этот раз прошедшем в Мытищах в рамках регулярного чемпионата Евролиги, ЦСКА взял реванш у «Химок» за недавнее поражение на внутренней арене.

Трагедия, шокировавшая весь мир баскетбола, произошла в понедельник в Калифорнии. Мир вздрогнул, получив известие о гибели великого Коби Брайанта — пятикратного чемпиона НБА, обладателя двух золотых олимпийских наград.

Фоторепортаж
Погиб Коби Брайант

За прошедшие дни дань памяти Коби отдали многие. Не осталась в стороне и Евролига — все матчи 22-го тура было решено начать с минуты молчания.

С площадки в вечность

При этом «Химки» и ЦСКА провели собственную акцию памяти — на разминку перед матчем все игроки подмосковного клуба вышли в майках с фамилией Брайанта и его игровым восьмым номером, превращенным в знак бесконечности. А армейцы украсили футболки стилизованным признанием в любви к легенде.

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«Химки» в первом владении мячом нарушили правило 24 секунд на бросок, а ЦСКА следом не стал переходить центр площадки за 8 секунд. 24 и 8 — два номера, под которыми Брайант играл за «Лейкерс».

Между прочим, поклонникам обеих команд было от чего загрустить, и не вспоминая Брайанта. Хозяева перед игрой недосчитались одного из героев недавней победы над армейцами Эванса, а также Крамера и Бертанса. У красно-синих в заявке на этот матч, помимо давно лечащего колено Клайберна, не оказалось Стрелниекса с Воронцевичем, а участие в игре Хиллиарда и Боломбоя с Антоновым до последнего было под вопросом.

Но сомнений в том, что игра будет жаркой, не возникало. «Химки» рвутся обратно в зону плей-офф, от которой их отделяет одна победа. А ЦСКА мечтал взять реванш за поражение в Мытищах в рамках Единой лиги в начале января.

Кто в роли Коби?

Жара на паркете пошла лишь минуте на четвертой, после того как Моня и Джеймс обменялись точными «трехами». Тут же четыре очка за одно владение мог набирать Швед, но промазал бонусный штрафной. От академичности первых минут не осталось и следа.

Боломбой и вышедший в старте Сент-Рос вскрыли трехсекундную зону «Химок», еще один обмен «трехами» устроили Тимма и Джеймс. У ЦСКА игра пошла даже слишком веселая — Сент-Рос попал издали, а после перехвата Фойтманна в быстром прорыве забил Джеймс. Гости, сделав рывок 8:0 меньше чем за минуту, вынудили Римаса Куртинайтиса взять тайм-аут.

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Армейцы здорово защищались в «краске», сделав выводы из недавнего поражения — «Химки» за первую четверть реализовали только один двухочковый, от Йовича в первой атаке. Зато на периметре у желто-синих дела шли веселей — четыре попадания от четырех разных игроков держали их на плаву.

Во второй четверти хозяева начали строже действовать в обороне. Армейцы до попадания Боломбоя не забивали почти три минуты, в которые их соперники уместили данк Зайцева и «трешку» Тиммы. Но революции не случилось — красно-синие тоже усилили хватку в защите, что тут же обернулось серией потерь у «Химок». Бейкер сделал три перехвата за полторы минуты, а Джеймс положил дальний бросок и добавил два штрафных.

Катастрофа после перерыва

Еще важный момент — ЦСКА в первой половине удалось сдержать Шведа, в статистике которого к перерыву значились только пять очков и три передачи при четырех потерях. «Химки» по-прежнему шли по графику «один двухочковый за 10 минут», тогда как их соперники контролировали щиты и «краску». На попадания с дуги от Букера и Йовича армейцы отвечали красивыми розыгрышами. И на перерыв гости ушли с преимуществом «+8».

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Уже через восемь секунд после перерыва Фойтманн забил с дуги — и преимущество ЦСКА впервые стало двузначным. И за следующие пять минут выросло до «+17». У хозяев в этом отрезке совсем разладилось нападение, пропали даже трехочковые. Куртинайтис пробовал разные сочетания игроков, но без особой пользы. Шесть очков за четверть — настоящая катастрофа для «Химок».

К чести желто-синих, они не считали игру упущенной. Последнюю 10-минутку химчане начали с вдохновленного Шведом рывка 8:0, а затем продолжили бомбить кольцо армейцев издали — Моня, Йович, Тимма, снова Швед. Алексей всего за одну за четверть набрал 20 очков. Но ЦСКА уже играл по результату, не подпускал соперника на опасное расстояние и завершил игру в свою пользу.

Антон Бабошин

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