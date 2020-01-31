Фридзон и Боломбой получили специальные приглашения на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Составы команд были объявлены в среду.
«Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков, — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. — Фридзон — один из самых опытных и заслуженных игроков лиги, часть сезона “Локо” он пропустил из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму и обязательно поможет “Звездам России”. Боломбой играет важную роль в обновленном ЦСКА, он отлично впишется в формат Матча звезд. Он действует в очень эффектном стиле и, уверена, порадует болельщиков мощными данками».
«Ристич из “Астаны” на данный момент является самый эффективным игроком сезона и одним из лучших по очкам и подборам. Он заслужил wild card в сборную “Звезд Мира” своей игрой. Как и Виналес, являющийся лидером и главной движущей силой эстонского “Калева”», — заключила Корстин.
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».