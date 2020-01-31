Фридзон и Боломбой получили специальные приглашения на Матч звезд Единой лиги ВТБ

«Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков, — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. — Фридзон — один из самых опытных и заслуженных игроков лиги, часть сезона “Локо” он пропустил из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму и обязательно поможет “Звездам России”. Боломбой играет важную роль в обновленном ЦСКА, он отлично впишется в формат Матча звезд. Он действует в очень эффектном стиле и, уверена, порадует болельщиков мощными данками».