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14:03 (мск), источник: ТАСС

Фридзон и Боломбой получили специальные приглашения на Матч звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 31 января. Баскетболисты Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»), Джоэл Боломбой (ЦСКА), Душан Ристич («Астана») и Кайл Виналес («Калев») получили специальные приглашения (wild card) на Матч звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Составы команд были объявлены в среду.

«Определяя обладателей wild card, лига руководствовалась результатами голосования болельщиков и СМИ, а также индивидуальными достижениями игроков, — сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. — Фридзон — один из самых опытных и заслуженных игроков лиги, часть сезона “Локо” он пропустил из-за травмы, но сейчас набрал хорошую форму и обязательно поможет “Звездам России”. Боломбой играет важную роль в обновленном ЦСКА, он отлично впишется в формат Матча звезд. Он действует в очень эффектном стиле и, уверена, порадует болельщиков мощными данками».

«Ристич из “Астаны” на данный момент является самый эффективным игроком сезона и одним из лучших по очкам и подборам. Он заслужил wild card в сборную “Звезд Мира” своей игрой. Как и Виналес, являющийся лидером и главной движущей силой эстонского “Калева”», — заключила Корстин.

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».

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