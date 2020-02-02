«Енисей» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 85:83 (19:16, 22:28, 14:15, 30:24) в пользу «Пармы». В составе победителей 21 очко набрал Адас Юшкевичюс. У проигравших по 17 очков записали на свой счет Дэвион Бэрри, Гарлон Грин и Томислав Зубчич.