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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Енисей» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Красноярский «Енисей» уступил пермскому клубу «Парма» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

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Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 85:83 (19:16, 22:28, 14:15, 30:24) в пользу «Пармы». В составе победителей 21 очко набрал Адас Юшкевичюс. У проигравших по 17 очков записали на свой счет Дэвион Бэрри, Гарлон Грин и Томислав Зубчич.

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Матчи Единой лиги ВТБ в субботу и воскресенье начинаются с минуты молчания в память о погибшем в результате крушения вертолета пятикратном чемпионе НБА Кобе Брайанте.

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