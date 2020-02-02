«Енисей» проиграл «Парме» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Красноярский «Енисей» уступил пермскому клубу «Парма» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Красноярский «Енисей» уступил пермскому клубу «Парма» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась со счетом 85:83 (19:16, 22:28, 14:15, 30:24) в пользу «Пармы». В составе победителей 21 очко набрал Адас Юшкевичюс. У проигравших по 17 очков записали на свой счет Дэвион Бэрри, Гарлон Грин и Томислав Зубчич.
Матчи Единой лиги ВТБ в субботу и воскресенье начинаются с минуты молчания в память о погибшем в результате крушения вертолета пятикратном чемпионе НБА Кобе Брайанте.