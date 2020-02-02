Баскетболисты «Зенита» уступили «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 76:75 (20:22, 23:19, 14:21, 19:13) в пользу «Калева». У «Зенита» самым результативным игроком стал Остин Холлинс, набравший 18 очков. В составе «Калева» 29 очков набрал Кайл Виналес.