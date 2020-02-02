Баскетболисты «Зенита» уступили «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Матчи Единой лиги ВТБ в субботу и воскресенье начинаются с минуты молчания в память о погибшем в результате крушения вертолета пятикратном чемпионе НБА Кобе Брайанте.