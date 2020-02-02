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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баскетболисты «Зенита» уступили «Калеву» в матче Единой лиги ВТБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Баскетболисты петербургского «Зенита» проиграли эстонскому «Калеву» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 76:75 (20:22, 23:19, 14:21, 19:13) в пользу «Калева». У «Зенита» самым результативным игроком стал Остин Холлинс, набравший 18 очков. В составе «Калева» 29 очков набрал Кайл Виналес.

Матчи Единой лиги ВТБ в субботу и воскресенье начинаются с минуты молчания в память о погибшем в результате крушения вертолета пятикратном чемпионе НБА Кобе Брайанте.

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