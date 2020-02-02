«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл на выезде саратовский «Автодор» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл на выезде саратовский «Автодор» в матче регулярного сезона баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 97:81 (25:21, 23:12, 29:17, 20:31) в пользу гостей, в составе которых 25 очков набрал Джонии О’Брайант,
Матчи Единой лиги ВТБ в субботу и воскресенье начинаются с минуты молчания в память о погибшем в результате крушения вертолета пятикратном чемпионе НБА Кобе Брайанте.