«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саратове, завершилась со счетом 97:81 (25:21, 23:12, 29:17, 20:31) в пользу гостей, в составе которых 25 очков набрал Джонии О’Брайант, дабл-дабл сделал Алан Уильямс (14 очков, 13 подборов). У проигравших 21 очко на счету Райана Боутрайта, дабл-дабл оформил Мухаммаду Жайте — 18 баллов, 10 подборов.