Минские «Цмокi» победили «Астану» в Единой лиге ВТБ

Сегодняшний домашний поединок с гостями из казахстанской «Астаны» подопечные Ростислава Вергуна провели очень уверенно, выиграв с преимуществом в 19 очков — 96:77 (21:19, 20:23, 25:13, 30:22). Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, набравший 19 очков.

Минские «драконы» по-прежнему замыкают турнирную таблицу «банковского» турнира, победив в четырех из 16 проведенных матчах. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 14 викторий в 15 матчах, московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» имеют по 12 побед в 16 встречах.

Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 9 февраля на выезде против казанского УНИКСа, который сейчас занимает 4-е место, победив в 9 из 14 игр. Сегодня казанская команда принимает на своей арене «Химки».