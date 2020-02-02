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21:20 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» победили «Астану» в Единой лиге ВТБ

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали четвертую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодняшний домашний поединок с гостями из казахстанской «Астаны» подопечные Ростислава Вергуна провели очень уверенно, выиграв с преимуществом в 19 очков — 96:77 (21:19, 20:23, 25:13, 30:22). Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, набравший 19 очков.

Минские «драконы» по-прежнему замыкают турнирную таблицу «банковского» турнира, победив в четырех из 16 проведенных матчах. Лидируют подмосковные «Химки», у которых 14 викторий в 15 матчах, московский ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» имеют по 12 побед в 16 встречах.

Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 9 февраля на выезде против казанского УНИКСа, который сейчас занимает 4-е место, победив в 9 из 14 игр. Сегодня казанская команда принимает на своей арене «Химки».

Перед поездкой в Казань чемпионы Беларуси 5 февраля в Минске проведут заключительный поединок второго группового этапа розыгрыша Кубка ФИБА-Европа против румынского клуба «Орадя». После 5 туров положение в группе J таково: «Цмокi-Мiнск» — 8 очков, «Клуж» (Румыния) — 8, «Орадя» — 7, «Ирони» (Израиль) — 7. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

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