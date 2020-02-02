Минские «Цмокi» победили «Астану» в Единой лиге ВТБ
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали четвертую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали четвертую победу в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшний домашний поединок с гостями из казахстанской «Астаны» подопечные Ростислава Вергуна провели очень уверенно, выиграв с преимуществом в 19 очков — 96:77 (21:19, 20:23, 25:13, 30:22). Самым результативным в составе минчан стал Бранко Миркович, набравший 19 очков.
Минские «драконы»
Свой следующий поединок Единой лиги ВТБ баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут 9 февраля на выезде против казанского УНИКСа, который сейчас занимает 4-е место, победив в 9 из 14 игр. Сегодня казанская команда принимает на своей арене «Химки».
Перед поездкой в Казань чемпионы Беларуси 5 февраля в Минске проведут заключительный поединок второго группового этапа розыгрыша Кубка