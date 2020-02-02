Дабл-дабл Шведа принес «Химкам» победу над УНИКСом в матче Единой лиге ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Химок» Девин Букер и Алексей Швед, которые набрали по 25 очков. Также Швед отдал 13 передач и оформил дабл-дабл. В составе УНИКСа по 20 очков на счету Эрика Макколлума и Джамара Смита.

В первом матче команд в этом сезоне «Химки» одержали домашнюю победу со счетом 109:83. Всего УНИКС не может обыграть «Химки» пять матчей кряду, последний раз казанцы выигрывали 22 мая прошлого года в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (96:91).

«Химки» продолжают возглавлять турнирную таблицу с 15 победами при одном поражении, команда одержала четвертую победу кряду. УНИКС прервал серию из трех побед и идет четвертым (9 побед, 6 поражений).