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21:45 (мск), источник: ТАСС

Дабл-дабл Шведа принес «Химкам» победу над УНИКСом в матче Единой лиге ВТБ

ТАСС, 2 февраля. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» со счетом 98:88 на выезде обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в «Баскет-холле» в присутствии 4155 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Химок» Девин Букер и Алексей Швед, которые набрали по 25 очков. Также Швед отдал 13 передач и оформил дабл-дабл. В составе УНИКСа по 20 очков на счету Эрика Макколлума и Джамара Смита.

В первом матче команд в этом сезоне «Химки» одержали домашнюю победу со счетом 109:83. Всего УНИКС не может обыграть «Химки» пять матчей кряду, последний раз казанцы выигрывали 22 мая прошлого года в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (96:91).

«Химки» продолжают возглавлять турнирную таблицу с 15 победами при одном поражении, команда одержала четвертую победу кряду. УНИКС прервал серию из трех побед и идет четвертым (9 побед, 6 поражений).

В следующем матче «Химки» примут 10 февраля «Нижний Новгород», перед этим команда в Евролиге сыграет в гостях с израильским «Маккаби» из Тель-Авива (5 февраля) и дома с сербской «Црвеной Звездой» (7 февраля). УНИКС в Единой лиге ВТБ сыграет с белорусским клубом «Цмоки-Минск» 9 февраля, до этого клуб примет 5 февраля в Еврокубке литовский «Ритас».

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