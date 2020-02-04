Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
1-й период
Бостон Брюинз
Ванкувер Кэнакс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало Сэйбрз
Колорадо Эвеланш
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вегас Голден Найтс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Монреаль Канадиенс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз
Лос-Анджелес Кингз
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
00
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
4.02
Нант
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако
Анже
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Лилль
Ренн
10
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
11Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне
4 февраля, источник: Спорт РИА Новости

Крунич покинул пост главного тренера «Автодора»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Серб Предраг Крунич покинул пост главного тренера саратовского «Автодора», сообщается на сайте баскетбольного клуба.

Наверх

Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Крунич возглавил «Автодор» в ноябре 2019 года, сменив на этой должности Евгения Пашутина. Под руководством сербского тренера команда одержала две победы в восьми матчах Единой лиги ВТБ.

«Крунич — достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в “Автодоре”. Но не всегда даже у достойных тренеров все получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.

«Поэтому мы приняли решение расстаться с Круничем с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу. При этом не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава», — добавил он.

«Автодор» с четырьмя победами после 15 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Королева фитнеса и обладательница лучшей пятой точки в России
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Золото и евровесна для «Локо». Что стоит за словами главы клуба
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
К хоккею будущего. Сборная России представлена перед Евротуром
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
Бибрас Натхо: Ушел из ЦСКА, чтобы стать счастливее
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь