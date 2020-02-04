Крунич покинул пост главного тренера «Автодора»
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Серб Предраг Крунич покинул пост главного тренера саратовского «Автодора», сообщается на сайте баскетбольного клуба.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Серб Предраг Крунич покинул пост главного тренера саратовского «Автодора», сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 52-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Крунич возглавил «Автодор» в ноябре 2019 года, сменив на этой должности Евгения Пашутина. Под руководством сербского тренера команда одержала две победы в восьми матчах Единой лиги ВТБ.
«Крунич — достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в “Автодоре”. Но не всегда даже у достойных тренеров все получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.
«Поэтому мы приняли решение расстаться с Круничем с добрыми чувствами и уважительным отношением друг к другу. При этом не снимаю с себя ответственности за селекционные просчеты, допущенные нами в этом сезоне. Мне придется кардинальным образом пересмотреть подходы к формированию состава», — добавил он.
«Автодор» с четырьмя победами после 15 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.