Крунич покинул пост главного тренера «Автодора»

«Крунич — достойный, квалифицированный тренер, который профессионально и добросовестно выполнял свою работу в “Автодоре”. Но не всегда даже у достойных тренеров все получается. Сербскому специалисту не удалось выправить положение и наладить игру команды, а ведь мы приглашали его именно с этой целью. Глобальных претензий к Круничу у нас нет. Однако в баскетболе все определяет результат, который отсутствует. Сложилась тупиковая ситуация, в которой, убежден, дальнейшее продолжение сотрудничества не принесет дивидендов и перспектив ни клубу, ни самому наставнику», — заявил президент «Автодора» Владимир Родионов.