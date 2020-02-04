Баскетболисты ЦСКА проиграли лидеру регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник турецкого клуба Шейн Ларкин, набравший 23 очка. У армейцев больше всех очков записал на свой счет Майк Джеймс (20).
Джеймс и Ларкин являются лидерами этого сезона Евролиги по общему количеству очков, в активе игрока армейцев 484 очка, у Ларкина — 480. Турецкий клуб прервал десятиматчевую серию поражений в Евролиге в матчах против ЦСКА, до этого «Анадолу Эфес» выигрывал в феврале 2013 года (63:60). В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли турецкую команду со счетом 91:83.
«Анадолу Эфес» закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.
В следующем матче ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим «Олимпиакосом», «Анадолу Эфес» в тот же день примет литовский «Жальгирис».