Баскетболисты ЦСКА проиграли лидеру регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес»

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник турецкого клуба Шейн Ларкин, набравший 23 очка. У армейцев больше всех очков записал на свой счет Майк Джеймс (20).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ddf4ec0dcf41bf6da708" data-vnd="ddf4ec0dcf41bf6da708" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ddf4ec0dcf41bf6da708" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Джеймс и Ларкин являются лидерами этого сезона Евролиги по общему количеству очков, в активе игрока армейцев 484 очка, у Ларкина — 480. Турецкий клуб прервал десятиматчевую серию поражений в Евролиге в матчах против ЦСКА, до этого «Анадолу Эфес» выигрывал в феврале 2013 года (63:60). В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли турецкую команду со счетом 91:83.

«Анадолу Эфес» закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.