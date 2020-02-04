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4 февраля, источник: ТАСС

Баскетболисты ЦСКА проиграли лидеру регулярного чемпионата Евролиги «Анадолу Эфес»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ЦСКА проиграл на своей площадке со счетом 80:82 баскетболистам турецкого «Анадолу Эфес» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 8871 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник турецкого клуба Шейн Ларкин, набравший 23 очка. У армейцев больше всех очков записал на свой счет Майк Джеймс (20).

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Джеймс и Ларкин являются лидерами этого сезона Евролиги по общему количеству очков, в активе игрока армейцев 484 очка, у Ларкина — 480. Турецкий клуб прервал десятиматчевую серию поражений в Евролиге в матчах против ЦСКА, до этого «Анадолу Эфес» выигрывал в феврале 2013 года (63:60). В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли турецкую команду со счетом 91:83.

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«Анадолу Эфес» закрепил лидерство в турнирной таблице Евролиги, одержав 20-ю победу при трех поражениях, ЦСКА опустился на четвертую строчку, потерпев седьмое поражение в 23 матчах.

В следующем матче ЦСКА 6 февраля сыграет в гостях с греческим «Олимпиакосом», «Анадолу Эфес» в тот же день примет литовский «Жальгирис».

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