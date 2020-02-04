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4 февраля, источник: ТАСС

«Нижний Новгород» занял третье место в группе C баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 февраля. Российский клуб «Нижний Новгород» в гостях одержал победу над латвийским ВЭФом со счетом 81:74 в матче заключительного, 14-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Брэндон Браун, набравший 24 очка.

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В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занял третье место, одержав девять побед и потерпев пять поражений. Команда за тур до конца группового этапа обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Также в плей-офф Лиги чемпионов из группы C вышли чешский «Нимбурк», испанский «Тенерифе» и греческий «Перистери».

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В плей-офф Лиги чемпионов команды будут определять сильнейшего в серии до двух побед (за исключением «Финала четырех»). Первые матчи 1/8 финала пройдут 3—4 марта, вторые — 10—11 марта, третьи запланированы на 17—18 марта. «Финал четырех» пройдет 1—3 мая.

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья», которая в финале обыграла испанский «Тенерифе». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.

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