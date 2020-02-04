«Нижний Новгород» занял третье место в группе C баскетбольной Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Брэндон Браун, набравший 24 очка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ddf4ec0dcf41bf6da708" data-vnd="ddf4ec0dcf41bf6da708" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ddf4ec0dcf41bf6da708" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занял третье место, одержав девять побед и потерпев пять поражений. Команда за тур до конца группового этапа обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Также в плей-офф Лиги чемпионов из группы C вышли чешский «Нимбурк», испанский «Тенерифе» и греческий «Перистери».

В плей-офф Лиги чемпионов команды будут определять сильнейшего в серии до двух побед (за исключением «Финала четырех»). Первые матчи 1/8 финала пройдут 3—4 марта , вторые — 10—11 марта , третьи запланированы на 17—18 марта . «Финал четырех» пройдет 1—3 мая .