«Нижний Новгород» занял третье место в группе C баскетбольной Лиги чемпионов

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист российской команды Брэндон Браун, набравший 24 очка.
В турнирной таблице группы С «Нижний Новгород» занял третье место, одержав девять побед и потерпев пять поражений. Команда за тур до конца группового этапа обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Также в плей-офф Лиги чемпионов из группы C вышли чешский «Нимбурк», испанский «Тенерифе» и греческий «Перистери».
В плей-офф Лиги чемпионов команды будут определять сильнейшего в серии до двух побед (за исключением «Финала четырех»). Первые матчи 1/8 финала пройдут 3—4 марта, вторые — 10—11 марта, третьи запланированы на 17—18 марта. «Финал четырех» пройдет 1—3 мая.
Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянская «Болонья», которая в финале обыграла испанский «Тенерифе». Лига чемпионов — третий по силе международный клубный турнир в Европе после Евролиги и Еврокубка.