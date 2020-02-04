Лидер сильнее чемпиона. «Эфес» победил ЦСКА в матче лучших команд Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Эфес» — 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)

Ц: Джеймс (20), Фойтманн (15), Хэкетт (11).

Встречи с участием двух сильнейших команд предыдущего сезона всегда несут особую интригу. Что бы ни случилось в промежутке, отделившем нынешний день от того, когда был сыгран решающий, последний в сезоне матч. Пока одна команда поднимала над головой трофей, другая уже обещала себе, что в следующем сезоне все сложится совсем по-другому. Поэтому любое повторение прошлогоднего финала — само по себе как финал.

Тем более, что после двух третей регулярного чемпионата обе команды не сдают позиций и находятся выше всех остальных в турнирной таблице. Причем «Эфес», за 22 матча регулярки потерпевший всего три поражения, лидирует с заметным отрывом. Три победы — столько же перед туром отделяло вторую команду лиги от шестой, а девятую — от 16-й.

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Битва лучших

Болельщиков, заполнивших трибуны «Мегаспорта», во вторник ждал «лучший баскетбол в Европе». Эти слова защитника ЦСКА Стрелниекса верны еще и потому, что оба соперника находятся в шикарной форме. ЦСКА, испытывая в январе ощутимые кадровые трудности и даже вынужденный на ходу укреплять состав, тем не менее одержал пять побед подряд. А из последних девяти встреч выиграл восемь.

Причем в эту статистику входит и первый матч сезона с «Эфесом». Стамбульцы из последних 16 игр не победили только в одной, и это была домашняя встреча с армейцами — 80:81. Тогда неудержим был Джеймс, набравший 28 очков, в том числе и два победных на последних секундах. А лидер «Эфеса» Ларкин свой решающий бросок смазал.

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И вообще тогда обороне красно-синих удалось сдержать атаку соперников, на данный момент вторую по эффективности в лиге. И лично Ларкина, набравшего смешные для себя 18 очков. Как говорит турнирная таблица, такое в сезоне пока редко кому удается. Если в позапрошлом сезоне «Эфес» был записным аутсайдером, в прошлом — дерзким выскочкой, не признающим авторитетов, то теперь сам стал авторитетом. Но при этом без малейшего налета академичности. У Эргина Атамана веселая, бесстрашная и в хорошем смысле слова наглая банда. Задумаешься на секунду — разденут до нитки. и ей очень хотелось прервать серию поражений от ЦСКА, тянущуюся с сезона-2012/13.

Джеймс против Ларкина

Почти неизбежно этот матч должен был стать продолжением дуэли Джеймса и Ларкина. Армейский бомбардир открыл счет, на что его визави тут же ответил породистой «трехой». Еще одну Ларкин положил в середине четверти, когда гости пошли в отрыв. И именно после этого Джеймс ушел в тень — ну или его туда задвинули соперники.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8J5V5RK-uY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8J5V5RK-uY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8J5V5RK-uY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-04T18:14:07+00:00">4 Фев 2020 в 10:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У ЦСКА никак не шли дальние броски, первым попаданием отметился ближе к концу четверти Фойтманн, который взял на себя роль лидера атак красно-синих. А вот у стамбульцев, напротив, летело почти все — с дуги попали даже Пляйсс и Синглтон, а Ларкин завершил этот отрезок уже третьей «трехой». А еще армейцы совершили пять потерь за четверть, и добавили к ним две в самом начале второй.

В эти секунды после точного броска Пляйсса преимущество «Эфеса» впервые стало двузначным. Вскоре о себе напомнил и еще один звездный игрок стамбульцев Мицич, тоже попавший «трешку» — шестую из восьми попыток гостей.

Можно было отметить, что армейцы смогли улучшить качество игры в защите, и свободы впереди, как и бросков, у стамбульцев стало гораздо меньше. А суеты и потерь — больше. В то же время, в атаке дела у ЦСКА по-прежнему не ладились. Даже открытые «трешки» летели куда угодно, но не в кольцо. Но тут проснулся Джеймс — за короткий отрезок он забил со средней дистанции, а потом обокрал соперника и в быстром прорыве вколотил «гвоздь». А затем попал и с периметра почти с сиреной. Его отставание от Ларкина сократилось до двух очков, а ЦСКА от «Эфеса» — до четырех.

Все любят Мамбу

Выйдя из раздевалки после большого перерыва, армейцы были близки к тому, чтобы впервые со второй минуты матча повести в счете. Но выяснилось, что проблемы с реализацией бросков никуда не делись. И усилиями Мицича и Ларкина «Эфес» снова ушел вперед на те же самые «+9». Чуть легче армейцы вздохнули после двух подряд «трех» от Фойтманна и Джеймса, причем обе стали очками «второго шанса» после подборов Хайнса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8J5PR8C1oX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8J5PR8C1oX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8J5PR8C1oX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-04T18:13:13+00:00">4 Фев 2020 в 10:13 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Параллельно продолжалась «гонка вооружений» Ларкина и Джеймса. Лидер гостей первым добрался до отметки в 20 очков, но армеец висел у него «на колесе». А Хайнса мы вспомнили не просто так. После двух важных подборов капитан ЦСКА сам набрал пять очков подряд и сравнял счет. Но вот сделать еще шаг и выйти вперед армейцам никак не удавалось.

В третьем перерыве ЦСКА почтил память Коби Брайанта трогательным роликом, а фанаты красно-синих растянули посвященный «Черной мамбе» баннер. Совпадение или нет, но после этого Боломбою все-таки удалось сделать ЦСКА лидером. Но ненадолго — «Эфес» ответил очередными «трехами», на этот раз от Моэрмана и Бобуа, причем последний за полторы минуты атаковал с дуги трижды, и два раза достиг цели.

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У ЦСКА был ответ — проход Джеймса, как ртуть просочившегося к кольцу сквозь защиту соперника, и добавление Хэкетта привели в восторг известного рэпера и давнего почитателя армейцев Басту, лицо которого выхватили камеры. Счет снова был равным — и напряжение росло с каждой секундой. Не выдерживали даже лидеры — Джеймс смазал штрафной, Ларкин не отдал простую передачу. И даже группа поддержки ЦСКА в один из моментов выскочила на паркет, когда ее там не ждали. А за минуту с хвостиком до конца Бобуа забил очередной трехочковый на последних мгновениях владения. Момент мог бы стать ключевым, но его ценность тут же обнулил с дуги Курбанов.

Как и в первом матче соперников, судьбу игры решали лидеры. Только на этот раз Ларкин забил в проходе тяжелый мяч, а вынужденный рисковать Джеймс с дуги запустил «сквозняк». И даже Хэкетт, за три секунды до конца намеревавшийся промазать штрафной, угодил в корзину. ЦСКА уступил почти с тем же счетом, с каким в декабре выиграл в Стамбуле.