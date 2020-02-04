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4 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Лидер сильнее чемпиона. «Эфес» победил ЦСКА в матче лучших команд Евролиги

В центральном матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на своей площадке уступил турецкому «Эфесу» — 80:82.

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Источник: РИА "Новости"

Евролига. Регулярный чемпионат

ЦСКА — «Эфес» — 80:82 (16:25, 21:16, 20:17, 23:24)

Ц: Джеймс (20), Фойтманн (15), Хэкетт (11).

Встречи с участием двух сильнейших команд предыдущего сезона всегда несут особую интригу. Что бы ни случилось в промежутке, отделившем нынешний день от того, когда был сыгран решающий, последний в сезоне матч. Пока одна команда поднимала над головой трофей, другая уже обещала себе, что в следующем сезоне все сложится совсем по-другому. Поэтому любое повторение прошлогоднего финала — само по себе как финал.

Тем более, что после двух третей регулярного чемпионата обе команды не сдают позиций и находятся выше всех остальных в турнирной таблице. Причем «Эфес», за 22 матча регулярки потерпевший всего три поражения, лидирует с заметным отрывом. Три победы — столько же перед туром отделяло вторую команду лиги от шестой, а девятую — от 16-й.

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Битва лучших

Болельщиков, заполнивших трибуны «Мегаспорта», во вторник ждал «лучший баскетбол в Европе». Эти слова защитника ЦСКА Стрелниекса верны еще и потому, что оба соперника находятся в шикарной форме. ЦСКА, испытывая в январе ощутимые кадровые трудности и даже вынужденный на ходу укреплять состав, тем не менее одержал пять побед подряд. А из последних девяти встреч выиграл восемь.

Причем в эту статистику входит и первый матч сезона с «Эфесом». Стамбульцы из последних 16 игр не победили только в одной, и это была домашняя встреча с армейцами — 80:81. Тогда неудержим был Джеймс, набравший 28 очков, в том числе и два победных на последних секундах. А лидер «Эфеса» Ларкин свой решающий бросок смазал.

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И вообще тогда обороне красно-синих удалось сдержать атаку соперников, на данный момент вторую по эффективности в лиге. И лично Ларкина, набравшего смешные для себя 18 очков. Как говорит турнирная таблица, такое в сезоне пока редко кому удается. Если в позапрошлом сезоне «Эфес» был записным аутсайдером, в прошлом — дерзким выскочкой, не признающим авторитетов, то теперь сам стал авторитетом. Но при этом без малейшего налета академичности. У Эргина Атамана веселая, бесстрашная и в хорошем смысле слова наглая банда. Задумаешься на секунду — разденут до нитки. и ей очень хотелось прервать серию поражений от ЦСКА, тянущуюся с сезона-2012/13.

Джеймс против Ларкина

Почти неизбежно этот матч должен был стать продолжением дуэли Джеймса и Ларкина. Армейский бомбардир открыл счет, на что его визави тут же ответил породистой «трехой». Еще одну Ларкин положил в середине четверти, когда гости пошли в отрыв. И именно после этого Джеймс ушел в тень — ну или его туда задвинули соперники.

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У ЦСКА никак не шли дальние броски, первым попаданием отметился ближе к концу четверти Фойтманн, который взял на себя роль лидера атак красно-синих. А вот у стамбульцев, напротив, летело почти все — с дуги попали даже Пляйсс и Синглтон, а Ларкин завершил этот отрезок уже третьей «трехой». А еще армейцы совершили пять потерь за четверть, и добавили к ним две в самом начале второй.

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В эти секунды после точного броска Пляйсса преимущество «Эфеса» впервые стало двузначным. Вскоре о себе напомнил и еще один звездный игрок стамбульцев Мицич, тоже попавший «трешку» — шестую из восьми попыток гостей.

Можно было отметить, что армейцы смогли улучшить качество игры в защите, и свободы впереди, как и бросков, у стамбульцев стало гораздо меньше. А суеты и потерь — больше. В то же время, в атаке дела у ЦСКА по-прежнему не ладились. Даже открытые «трешки» летели куда угодно, но не в кольцо. Но тут проснулся Джеймс — за короткий отрезок он забил со средней дистанции, а потом обокрал соперника и в быстром прорыве вколотил «гвоздь». А затем попал и с периметра почти с сиреной. Его отставание от Ларкина сократилось до двух очков, а ЦСКА от «Эфеса» — до четырех.

Все любят Мамбу

Выйдя из раздевалки после большого перерыва, армейцы были близки к тому, чтобы впервые со второй минуты матча повести в счете. Но выяснилось, что проблемы с реализацией бросков никуда не делись. И усилиями Мицича и Ларкина «Эфес» снова ушел вперед на те же самые «+9». Чуть легче армейцы вздохнули после двух подряд «трех» от Фойтманна и Джеймса, причем обе стали очками «второго шанса» после подборов Хайнса.

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Параллельно продолжалась «гонка вооружений» Ларкина и Джеймса. Лидер гостей первым добрался до отметки в 20 очков, но армеец висел у него «на колесе». А Хайнса мы вспомнили не просто так. После двух важных подборов капитан ЦСКА сам набрал пять очков подряд и сравнял счет. Но вот сделать еще шаг и выйти вперед армейцам никак не удавалось.

В третьем перерыве ЦСКА почтил память Коби Брайанта трогательным роликом, а фанаты красно-синих растянули посвященный «Черной мамбе» баннер. Совпадение или нет, но после этого Боломбою все-таки удалось сделать ЦСКА лидером. Но ненадолго — «Эфес» ответил очередными «трехами», на этот раз от Моэрмана и Бобуа, причем последний за полторы минуты атаковал с дуги трижды, и два раза достиг цели.

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У ЦСКА был ответ — проход Джеймса, как ртуть просочившегося к кольцу сквозь защиту соперника, и добавление Хэкетта привели в восторг известного рэпера и давнего почитателя армейцев Басту, лицо которого выхватили камеры. Счет снова был равным — и напряжение росло с каждой секундой. Не выдерживали даже лидеры — Джеймс смазал штрафной, Ларкин не отдал простую передачу. И даже группа поддержки ЦСКА в один из моментов выскочила на паркет, когда ее там не ждали. А за минуту с хвостиком до конца Бобуа забил очередной трехочковый на последних мгновениях владения. Момент мог бы стать ключевым, но его ценность тут же обнулил с дуги Курбанов.

Как и в первом матче соперников, судьбу игры решали лидеры. Только на этот раз Ларкин забил в проходе тяжелый мяч, а вынужденный рисковать Джеймс с дуги запустил «сквозняк». И даже Хэкетт, за три секунды до конца намеревавшийся промазать штрафной, угодил в корзину. ЦСКА уступил почти с тем же счетом, с каким в декабре выиграл в Стамбуле.

Антон Бабошин

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