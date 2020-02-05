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21:53 (мск), источник: ТАСС

УНИКС победил «Ритас» в домашнем матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 5 февраля. Казанский УНИКС обыграл литовский «Ритас» со счетом 82:69 в домашнем матче пятого тура топ-16 баскетбольного Еврокубка. Встреча прошла на паркете казанской арены «Баскет-холл».

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Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 24 очка. В составе гостей больше всего очков набрали Пако Круз и Кэмерон Бэйрстоу (по 14).

После пяти игр УНИКС возглавляет группу G, победив в трех матчах. Имеющие по две победы после четырех игр «Монако» и турецкий «Галатасарай» занимают второе и третье место в квартете. «Ритас» расположился на четвертой позиции — две победы после пяти матчей. Лучшие две команды группы выйдут в четвертьфинал турнира.

В следующем туре УНИКС 4 марта сыграет в гостях с «Монако».

Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.

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