УНИКС победил «Ритас» в домашнем матче топ-16 баскетбольного Еврокубка

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник УНИКСа Джамар Смит, набравший 24 очка. В составе гостей больше всего очков набрали Пако Круз и Кэмерон Бэйрстоу (по 14).
После пяти игр УНИКС возглавляет группу G, победив в трех матчах. Имеющие по две победы после четырех игр «Монако» и турецкий «Галатасарай» занимают второе и третье место в квартете. «Ритас» расположился на четвертой позиции — две победы после пяти матчей. Лучшие две команды группы выйдут в четвертьфинал турнира.
В следующем туре УНИКС 4 марта сыграет в гостях с «Монако».
Еврокубок — второй по престижности клубный турнир Европы. УНИКС выигрывал Еврокубок в сезоне-2010/11, также клуб выходил в финал турнира в сезоне-2013/14.