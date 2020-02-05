Минские «Цмокi» пробились в плей-офф Кубка ФИБА-Европа

Сегодня в заключительном матче второго группового этапа чемпионы Беларуси на площадке минского «Фалькон клуба» одолели в овертайме румынский клуб «Орадя» со счетом 68:62 (18:11, 20:13, 9:20, 10:13, 11:5).

По ходу встречи хозяева выигрывали с перевесом более 10 очков, но в концовке последней четверти умудрились растерять преимущество, и лишь за секунду до сирены Максим Скавыш трехочковым броском перевел игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке минчане сыграли лучше соперников и добились победы.

В матче первого круга подопечные Ростислава Вергуна обыграли «Орадю» в гостях со счетом 89:73. Кроме того, «драконы» обменялись викториями с израильским «Ирони» — 97:65 (дома) и 75:84 (в гостях), а также с румынским «Клужем» — 78:76 (дома) и 74:76 (в гостях).

В другом сегодняшнем матче 6-го тура группы J «Клуж» переиграл на своей площадке «Ирони» (82:71) и вместе с белорусами вышел в плей-офф.

Итоговое положение: «Цмокi-Мiнск» — 10 очков, «Клуж» — 10, «Орадя» — 8, «Ирони» — 8.