Очередная осечка «Химок». Время подвигов всё ближе
Алексей Швед провёл отличную первую половину, набрав за неё 12 очков и 9 передач. Но после перерыва всё пошло не так.
Алексей Швед провёл отличную первую половину, набрав за неё 12 очков и 9 передач. Но после перерыва всё пошло не так.
«Химки» ведут борьбу на два фронта. В Единой лиге ВТБ они лидируют уверенно, проиграв всего один раз, а вот в Евролиге
Поэтому выезд в
Перед выездом химчан неплохо протестировали в Казани, где местный УНИКС вцепился в лидера Единой лиги мёртвой хваткой и чуть было не вырвал победу. Если бы не 70 очков на троих от Шведа, Букера и Тиммы, то быть второму поражению «Химок».
На
«Мне бы дать им нормально выспаться. А уж о тренировках можем только мечтать», — сказал литовский коуч в Казани.
Но у «Химок» есть Сергей Моня, которому через несколько месяцев стукнет 37, а он всё ещё в отличной форме. Капитан химчан не только вышел в старте, но и цементировал оборону.
Очень быстро нагрузился фолами Букер, после чего американцу пришлось присесть на скамейку. Зайцев схватил два фола за 5 минут игрового времени и проследовал аналогичным курсом. Но никаких видимых проблем (и уж тем более паники) в действиях гостей не было. Швед выступал дирижёром нападения, не забывая и самостоятельно набирать очки.
В середине второй четверти разница впервые перевалила за 10. «Химки» повели и действовали грациозно и размашисто. При этом отрыв гостей мог бы быть ещё внушительнее, если бы Жеребко попал несколько раз из выгодных позиций без сопротивлений. Один из его бросков и вовсе был прямо
Швед уходил на большой перерыв с фантастическими цифрами: 12 очков и 9 результативных передач. Казалось, что у «Маккаби», несмотря на их недавние приобретения Аарона Джексона и Амаре Стадемайера, сегодня ничего не получится.
Большой перерыв изменил ход матча. В действиях гостей
Беда не приходит одна. Вместе со Шведом перестал попадать и Тимма. Кажется, что именно сейчас сказывается те самые лишние минуты в матче против УНИКСа. Мячи латыша упорно отказывались входить в кольцо, а порой и долетать до него.
Оставалось одно — терпеть. Куртинайтис пытался найти правильное сочетание и в
Марат Арасланов